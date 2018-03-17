مصرع وإصابة 22 شخصا نتيجة انقلاب حافلة بالهند







( أ ش أ)

أعلن مسئول بالحكومة الهندية اليوم السبت، مقتل عشرة أشخاص وإصابة 12 آخرين نتيجة انقلاب حافلة فى شرقى البلاد.

وقال المسئول "راجو روشان" إن سائق الحافلة فقد السيطرة عليها واصطدم بجسر بالقرب من مدينة (سيتامارهي) بولاية (بهار)، حسبما نقلت شبكة (إيه.بي.سي.نيوز) الأمريكية.

وصرح روشان بأن عمليات الإنقاذ مستمرة وأن المنطقة التى وقع بها الحادث تبعد حوالى 85 كيلومتراً عن مدينة "باتنا" عاصمة الولاية.

يذكر أن حوادث الطرق فى الهند تؤدى إلى مقتل أكثر من مئة ألف شخص سنوياً، وتقع معظم الحوادث نتيجة القيادة المتهورة والطرق السيئة.