مصرع مسن فى مشاجرة بسبب خلافات الجيرة بالعبور

القليوبية نيفين طه

لقى موظف بالمعاش مصرعه، فى مشاجرة مع سائق بسبب خلافات الجيرة، تم التحفظ على الجثة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى الرائد محمد عشماوى رئيس مباحث قسم العبور، إخطارا من مستشفى السلام بوصول "سيد. م" 82 سنة، بالمعاش، مصاب بشرخ بالجمجمة ونزيف بالمخ، وتوفى فور وصوله المستشفى وتم التحفظ على الجثة بالمشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

بالانتقال والفحص وسؤال نجل المتوفى المدعو ايمن سيد 51 سنة، مدير عام بشركة المقاولون العرب، قرر حدوث مشادة كلامية بين والده وجاره المدعو محمد. ع 26سنه، سائق. بسبب خلافات الجيرة، تطورت لمشاجرة قام على إثرها الأخير بدفع والده ما أدى لسقوطه أرضا وحدوث إصابته التى أودت بحياته.

تم إخطار اللواء إيهاب خيرت مدير أمن القليوبية، وتمكن ضباط وحدة مباحث القسم من ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، تحرر عن ذلك المحضر رقم 1879 ادارى قسم العبور لسنة 2018م، وتولت النيابة التحقيق.