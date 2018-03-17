مصرع عامل بمعهد دينى أثناء عمله فى المنوفية إثر إصابته بأزمة قلبية

مصرع عامل بمعهد دينى أثناء عمله فى المنوفية إثر إصابته بأزمة قلبيةالسبت، 17 مارس 2018 04:27 م
اللواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية
المنوفية - محمود شاكر
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لقى عامل بمعهد أزهرى مصرعه إثر إصابته بأزمة قلبية أثناء العمل بدائرة مركز الباجور بمحافظة المنوفية.
تلقى اللواء أحمد عتمان مدير امن المنوفية، إخطارًا من العميد سيد سلطان مدير إدارة البحث الجنائى يفيد بوفاة "ع ع ع" 52 سنة، عامل خدمات بالمعهد الدينى ومقيم بناحية بهناى التابعة لمركز الباجور، أثناء العمل، مضيفًا أنه كان يعمل من الساعة الثانية ظهرا حتى صباح اليوم .
وبسؤال "م ع " 53 سنة، عامل بالمعهد ونفى الشبهه الجنائية وأفاد بأن سبب الوفاة هبوط حاد بالدورة الدموية، وأنه حال قيامة بايقاظة اكتشف وفاته.
تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وتباشر النيابة التحقيقات .
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