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السبت، 17 مارس 2018 10:10 ص
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مصرع طفل وإصابه شقيقه فى تسرب غاز داخل منزل بطنطا

السبت، 17 مارس 2018 10:11 ص
مصرع طفل وإصابه شقيقه فى تسرب غاز داخل منزل بطنطا جثه - أرشيفية





الغربية - عادل ضرة
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لقى طفل يبلغ من العمر 6 سنوات مصرعه، وأصيب شقيقه بإختناق أثر حدوث تسرب غاز داخل منزل بمنطقة العجيزى قسم أول طنطا بمحافظة الغربية.

وكان اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، تلقى إخطاراً من مأمور قسم أول طنطا، بحدوث تسرب غاز داخل شقة بمنطقة العجيزى، ونتج عن ذلك وفاة طفل يدعى"ر.ا" ٦ سنوات، وإصابه شقيقه باختناق، تم نقل الجثة والمصاب لمستشفى المنشاوى بطنطا، واخطرت النيابة العامة بالواقعة.

 


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