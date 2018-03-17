مصرع طفل وإصابه شقيقه فى تسرب غاز داخل منزل بطنطا

جثه - أرشيفية
الغربية - عادل ضرة
إضافة تعليق
لقى طفل يبلغ من العمر 6 سنوات مصرعه، وأصيب شقيقه بإختناق أثر حدوث تسرب غاز داخل منزل بمنطقة العجيزى قسم أول طنطا بمحافظة الغربية.
وكان اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، تلقى إخطاراً من مأمور قسم أول طنطا، بحدوث تسرب غاز داخل شقة بمنطقة العجيزى، ونتج عن ذلك وفاة طفل يدعى"ر.ا" ٦ سنوات، وإصابه شقيقه باختناق، تم نقل الجثة والمصاب لمستشفى المنشاوى بطنطا، واخطرت النيابة العامة بالواقعة.
إضافة تعليق
"عظمة المصريين" ترفرف فى سماء العالم.. مشاهد مبهرة لأبناء مصر فى أول يوم انتخابات بالخارج.. الوعى والإخلاص والتنمية أسباب دفعت للاحتشاد بمعظم الدول.. وتوثيق لحظات مشاركتهم عبر السوشيال ميديا تخرس ألسنة الإرهاب
صور .. تقارير أمنية تكشف مخطط الإخوان لإسقاط مصر.. إنشاء أبواق إعلامية لإحباط المصريين.. إرهابيون: شكلنا أجنحة مسلحة على غرار الحرس الثورى الإيرانى بعد فشلنا إعلاميا.. تفكيك 992 بؤرة إرهابية وضبط 19 ألف متطرف
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة