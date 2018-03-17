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مصرع طفلتين غرقا فى ترعة مهنا بالبحيرة.. ورجال الإنقاذ ينتشلون الجثتين

السبت، 17 مارس 2018 09:19 ص
مصرع طفلتين غرقا فى ترعة مهنا بالبحيرة.. ورجال الإنقاذ ينتشلون الجثتين انتشال الجثث - أرشيفية





البحيرة - جمال أبو الفضل _ ناصرجودة
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تمكن رجال الإنقاذ النهرى بالبحيرة، برئاسة العميد جمال ياسين مدير الإدارة، اليوم السبت، من انتشال جثتى طفلتين لقيتا مصرعهما غرقا، فى ترعة مهنا بقرية حسن قاسم التابعة لمركز المحمودية بمحافظة البحيرة.

 

تلقى اللواء علاء الدين عبدالفتاح مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مركز شرطة المحمودية بغرق طفلتين فى ترعة مهنا أمام قرية حسن قاسم بدائرة المركز، وانتقلت قوات الإنقاذ النهرى وتم انتشال جثتى كل من "مى.م.ع"، 12 سنة، و"منار.ص.ح"، 9 سنوات، طالبتان ومقيمتان بذات الناحية ونقلهما لمشرحة مستشفى المحمودية العام.

 

وبسؤال كل من "معوض.ع.م"، 30 سنة، فلاح، والد الأولى، و"صبرى.ح.م"، 41 سنة، عامل، والد الثانية، قررا أنه حال قيام الطفلتين المذكورتين باللهو على حافة الترعة المشار إليها زلت قدميهما وسقطتىا وغرقتا ولم يتهموا أحدا بالتسبب فى ذلك.

 

وبتوقيع الكشف الطبى على الجثتين بمعرفة مفتش الصحة، أفاد بأن سبب الوفاة هبوط حاد بالدورة الدموية وتوقف بعضلة القلب ادعاء إسفكسيا الغرق ولا توجد شبهة جنائية.

 

وتحرر المحضر اللازم وجارى العرض على النيابة العامة.

 

 

وفى سياق متصل، شنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة بإشراف اللواء علاء الدين عبد الفتاح مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة ، اليوم ، حملة مكبرة لضبط العناصر الإجرامية الخطرة والخارجين على القانون الذين يشكلون بؤرًا إجرامية ، وضبط حائزى ومتاجرى الأسلحة والمخدرات والهاربين من أحكام قضائية بنطاق المحافظة.

 

أسفرت الحملة عن تحرير 824 مرورية متنوعة، ما بين قيادة دون رخصة، ودون خط سير، والسير فى الممنوع والتصالح الفوري، وحجز مركبات، واشتباه فى الصلاحية الفنية.

 

وكما تمكنت الحملة عن ضبط هاربين من تنفيذ 2415 حكم قضائية بالحبس وضبط 22 شخصا بحوزتهم أسلحة نارية ومخدرات.


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