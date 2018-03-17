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مصرع طالب طعنا بمطواة أثناء تدخله فى فض مشاجرة بالبساتين

السبت، 17 مارس 2018 03:08 م
مصرع طالب طعنا بمطواة أثناء تدخله فى فض مشاجرة بالبساتين مشاجرة - أرشيفية





كتب على عبد الرحمن
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شهدت مدينة البساتين، جنوب القاهرة، واقعة قتل مأساوية، حيث لقى طالب مصرعه طعنا بمطواة على يد عاطل، عقابا له لتدخله على فض مشاجرة.

 

تعود تفاصيل الواقعة إلى ورود بلاغ لقسم شرطة البساتين، يفيد مصرع طالب فى منطقة بئر أم سلطان، دائرة القسم.

 

وعلى الفور انتقل فريق من مباحث القسم، بقيادة المقدم على فيصل، رئيس المباحث والرائد أحمد مصلح، معاون أول القسم، إلى مكان الواقعة.

 

وتبين من التحريات الأولية أن الجثة لطالب يدعى "م.ع" 24 سنة طالب، وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة " ف.س" 23 سنة، عاطل، وبتكثيف التحريات تم القبض على المتهم.

 

وبمواجهته بالتحريات، اعترف بارتكاب الواقعة عقابا للمجنى عليه لتدخله لفض مشاجرة بينه وبين آخر، فاعتدى عليه بمطواة كانت بحوزته مما تسبب فى وفاته.

 

تحرر محضر بالواقعة رقم 6021 جنح البساتين، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.


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