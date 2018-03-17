مصرع طالب دهسا تحت عجلات سيارة فى المنوفية

جثة - صورة أرشيفية
المنوفية - محمود شاكر
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لقى طالب مصرعة دهسا تحت عجلات سيارة وفرت هاربة، بدائرة مركز منوف بمحافظة المنوفية.
تلقى اللواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية، اخطارا من العميد سيد سلطان مدير إدارة البحث الجنائى، يفيد باستقبال مستشفى منوف العام "ا .م. ك" 12 سنه، طالب جثة هامدة إدعاء حادث مرورى.
وبالانتقال والفحص وسؤال والده 38سنه، مهندس زراعى، قرر أنه أثناء عودة ابنه من درس اصطدمت به سيارة مجهوله وفرت هاربة، ونفى الشبهة الجنائية.
بتوقيع الكشف الطبى على الجثة بمعرفة مفتش الصحة، أفاد أن الوفاة نتيجة اشتباه نزيف بالبطن، وجروح وقصور متفرقة بالجسم، ولا توجد شبهة جنائية، تحرر عن الواقعة المحضر رقم 23 أحوال قسم منوف، وجارى إرساله لأمن البحيرة للاختصاص.
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