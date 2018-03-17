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مصرع طالبة سقطت من الدور الثالث بالدقهلية أثناء نشر الملابس

السبت، 17 مارس 2018 03:49 م
مصرع طالبة سقطت من الدور الثالث بالدقهلية أثناء نشر الملابس جثة - أرشيفية





الدقهلية - شريف الديب
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لقيت طالبة بقرية ميت مزاح التابعة لمركز المنصورة، مصرعها عقب سقوطها من شرفة منزلها بالدور الثالث حال قيامها بنشر الملابس.

تلقى اللواء محمد حجى مدير أمن الدقهلية، إخطارا من العميد محمد شرباش مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ من مستشفى الطوارئ، إلى مركز المنصورة بوصول "رحمة نشأت أحمد" 16 سنة طالبة، ومقيمة قرية ميت مزاح التابعة لدائرة المركز، مصابة بكسور بالجانب الأيمن واسترواح هوائى بالصدر، ادعاء سقوطها من علو، وتوفيت عقب وصولها المستشفى.

وعلى الفور انتقل الرائد أحمد توفيق رئيس مباحث المركز، إلى مكان البلاغ، وبسؤال والدها أكد إصابة نجلته بانيميا ودائمة الإصابة بحالة من الإغماء، وأثناء قيامها بنشر بعض الملابس بشرفة المنزل بسكنها بالدور الثالث، اختل توازنها وسقطت على الأرض، مما أدى إلى إصابتها التى أودت بحياتها، ولم يتهم أحدا بالتسبب فى ذلك، وتم تحرير المحضر رقم 2292 لسنة 2018 إدارى المركز وجارى عرضه على النيابة العامة.

 

 


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