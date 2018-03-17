video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 17 مارس 2018 03:59 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

مصرع شخص وفقدان 3 آخرين إثر انهيار جليدى فى سويسرا

السبت، 17 مارس 2018 03:47 م
مصرع شخص وفقدان 3 آخرين إثر انهيار جليدى فى سويسرا البحث عن ضحايا فى انهيار جليدى ـ صورة أرشيفية





برن(أ ش أ)
إضافة تعليق

أعلنت السلطات السويسرية، اليوم السبت، العثور على جثة متزلج واستمرار البحث عن ثلاثة آخرين مفقودين إثر انهيار جليدى فى جبال الألب.

وقالت شرطة مقاطعة (فاليز)- وفقا لشبكة (إيه بى سى نيوز) الأمريكية، إن مجموعة من المتزلجين أصيبوا نتيجة وقوع انهيار جليدى أمس الجمعة بجنوب غرب سويسرا قرب الحدود مع إيطاليا وفرنسا.

ونجا من هذا الانهيار متزلجان وفقد أربعة آخرين، وعثر على جثة أحد المتزلجين الأربعة بعد عمليات البحث التى استمرت حتى وقت متأخر مساء أمس.

وتستمر اليوم عمليات البحث عن الثلاثة الآخرين المفقودين.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مصرع بريطانيين اثنين فى جبال الألب الفرنسية

نجاة 8 أشخاص علقوا بكهف فى جبال الألب السويسرية بسبب الفيضانات

صور.. 200 شخص عالق بسبب تعطل عربات تلفريك بجبال الألب الفرنسية

سويسرا

انهيار جليدى

جبال الالب

انهيار جليدى بسويسرا

اخبار العالم




لا تفوتك
صور.. طوابير وزحام بالقنصلية المصرية بجدة فى ثانى أيام الانتخابات الرئاسية

صور.. طوابير وزحام بالقنصلية المصرية بجدة فى ثانى أيام الانتخابات الرئاسية

فيديو.. السيسى يشاهد فيلما تسجيليا عن المشاريع التنموية بـ"بورسعيد"

فيديو.. السيسى يشاهد فيلما تسجيليا عن المشاريع التنموية بـ"بورسعيد"

"المسافات تصنع المعجزات".. المصريون يتحدون البرودة الشديدة ويقطعون مئات الـ"كيلومترات" للمشاركة فى الانتخابات الرئاسية لليوم الثانى.. أتوبيس يجمع طلاب أوليانوفسك الروسية.. والجالية فى أوكرانيا تلبى النداء

"المسافات تصنع المعجزات".. المصريون يتحدون البرودة الشديدة ويقطعون مئات الـ"كيلومترات" للمشاركة فى الانتخابات الرئاسية لليوم الثانى.. أتوبيس يجمع طلاب أوليانوفسك الروسية.. والجالية فى أوكرانيا تلبى النداء

قصة طالبة مصرية فضحت عنصرية "الإنجليز".. المنظمات "الحنجورية" أصيبت بـ"عمى حقوقى" حفاظا على التمويلات.. "المرتزقة" أعلنوا الحرب ضد الدولة المصرية بقضية "ريجينى" وفضلوا التزام الصمت فى واقعة قتل "مريم" بلندن

قصة طالبة مصرية فضحت عنصرية "الإنجليز".. المنظمات "الحنجورية" أصيبت بـ"عمى حقوقى" حفاظا على التمويلات.. "المرتزقة" أعلنوا الحرب ضد الدولة المصرية بقضية "ريجينى" وفضلوا التزام الصمت فى واقعة قتل "مريم" بلندن

جنح الاستئناف تقضى ببراءة بطلة ومنتج ومخرج كليب "بص أمك"

جنح الاستئناف تقضى ببراءة بطلة ومنتج ومخرج كليب "بص أمك"

شاهد.. صور توقيع عبد الله السعيد للزمالك

شاهد.. صور توقيع عبد الله السعيد للزمالك

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة