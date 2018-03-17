مصرع شخص وفقدان 3 آخرين إثر انهيار جليدى فى سويسرا

مصرع شخص وفقدان 3 آخرين إثر انهيار جليدى فى سويسراالسبت، 17 مارس 2018 03:47 م
البحث عن ضحايا فى انهيار جليدى ـ صورة أرشيفية
برن(أ ش أ)
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أعلنت السلطات السويسرية، اليوم السبت، العثور على جثة متزلج واستمرار البحث عن ثلاثة آخرين مفقودين إثر انهيار جليدى فى جبال الألب.
وقالت شرطة مقاطعة (فاليز)- وفقا لشبكة (إيه بى سى نيوز) الأمريكية، إن مجموعة من المتزلجين أصيبوا نتيجة وقوع انهيار جليدى أمس الجمعة بجنوب غرب سويسرا قرب الحدود مع إيطاليا وفرنسا.
ونجا من هذا الانهيار متزلجان وفقد أربعة آخرين، وعثر على جثة أحد المتزلجين الأربعة بعد عمليات البحث التى استمرت حتى وقت متأخر مساء أمس.
وتستمر اليوم عمليات البحث عن الثلاثة الآخرين المفقودين.
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