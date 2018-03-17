مصرع شخصين فى حادث تصادم دراجة بخارية بمقطورة بطريق أبوتشت

مصرع شخصين فى حادث تصادم دراجة بخارية بمقطورة بطريق أبوتشتالسبت، 17 مارس 2018 10:55 م
حادث سيارة - صورة أرشيفية
قنا - هند المغربي
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لقى شخصان مصرعهما فى حادث تصادم دراجة بخارية كانا يستقلاها بمقطورة قصب بطريق الحسينات - أبوتشت.
استقبلت مستشفى أبوتشت المركزى برئاسة الدكتور عطا الله عطية، مدير مستشفى أبوتشت المركزى، جثة كل من عبدالناصر عليو محمد، 18 عامًا، ووليد أحمد محمد توفيق، 22 عامًا، مقيمان بقرية الحسينات وذلك بعد لفظا أنفاسهما الأخيرة فى حادث تصادم دراجة بخارية كانا يستقلاها بمقطورة قصب.
تم نقل الجثتين إلى مشرحة مستشفى أبوتشت المركزى، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.
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