مصرع ربة منزل وطالب وإصابة 4 فى تصادم سيارة بحاجز خرسانى بطريق المريوطية

مصرع ربة منزل وطالب وإصابة 4 فى تصادم سيارة بحاجز خرسانى بطريق المريوطيةالسبت، 17 مارس 2018 02:56 م
حادث تصادم - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
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لقى طالب وربة منزل مصرعهما وأصيب 4 آخرين إثر حادث اصطدام سيارة ملاكى بالحاجز الخرسانى لطريق المريوطية مع تقاطع المنصورية بمنطقة الطالبية نتيجة لاختلال عجلة القيادة من السائق ، ما أدى إلى توقف حركة المرور بالطريق وانتقلت أوناش المرور لرفع حطام الحادث فيما تم نقل المتوفين و المصابين إلى المستشفى.
تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور الجيزة ، بلاغا من الخدمات المعينة بطريق المريوطية بوقوع حادث مرورى و على الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات.
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