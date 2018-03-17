video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 17 مارس 2018 04:15 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

مصرع ربة منزل وطالب وإصابة 4 فى تصادم سيارة بحاجز خرسانى بطريق المريوطية

السبت، 17 مارس 2018 02:56 م
مصرع ربة منزل وطالب وإصابة 4 فى تصادم سيارة بحاجز خرسانى بطريق المريوطية حادث تصادم - أرشيفية





كتب عبد الرحمن سيد
إضافة تعليق

لقى طالب وربة منزل مصرعهما وأصيب 4 آخرين إثر حادث اصطدام سيارة ملاكى بالحاجز الخرسانى لطريق المريوطية مع تقاطع المنصورية بمنطقة الطالبية نتيجة لاختلال عجلة القيادة من السائق ، ما أدى إلى توقف حركة المرور بالطريق وانتقلت أوناش المرور لرفع حطام الحادث فيما تم نقل المتوفين و المصابين إلى المستشفى.
 
 
تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور الجيزة ، بلاغا من الخدمات المعينة بطريق المريوطية بوقوع حادث مرورى و على الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات.
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

إصابة قائد دراجة بخارية فى حادث تصادم بالبحيرة

اخبار الحوادث

اخبار المرور

حادث مرورى

طريق المريوطية

ادارة المرور

الطالبية




لا تفوتك
صور.. طوابير وزحام بالقنصلية المصرية بجدة فى ثانى أيام الانتخابات الرئاسية

صور.. طوابير وزحام بالقنصلية المصرية بجدة فى ثانى أيام الانتخابات الرئاسية

فيديو.. السيسى يشاهد فيلما تسجيليا عن المشاريع التنموية بـ"بورسعيد"

فيديو.. السيسى يشاهد فيلما تسجيليا عن المشاريع التنموية بـ"بورسعيد"

"المسافات تصنع المعجزات".. المصريون يتحدون البرودة الشديدة ويقطعون مئات الـ"كيلومترات" للمشاركة فى الانتخابات الرئاسية لليوم الثانى.. أتوبيس يجمع طلاب أوليانوفسك الروسية.. والجالية فى أوكرانيا تلبى النداء

"المسافات تصنع المعجزات".. المصريون يتحدون البرودة الشديدة ويقطعون مئات الـ"كيلومترات" للمشاركة فى الانتخابات الرئاسية لليوم الثانى.. أتوبيس يجمع طلاب أوليانوفسك الروسية.. والجالية فى أوكرانيا تلبى النداء

قصة طالبة مصرية فضحت عنصرية "الإنجليز".. المنظمات "الحنجورية" أصيبت بـ"عمى حقوقى" حفاظا على التمويلات.. "المرتزقة" أعلنوا الحرب ضد الدولة المصرية بقضية "ريجينى" وفضلوا التزام الصمت فى واقعة قتل "مريم" بلندن

قصة طالبة مصرية فضحت عنصرية "الإنجليز".. المنظمات "الحنجورية" أصيبت بـ"عمى حقوقى" حفاظا على التمويلات.. "المرتزقة" أعلنوا الحرب ضد الدولة المصرية بقضية "ريجينى" وفضلوا التزام الصمت فى واقعة قتل "مريم" بلندن

جنح الاستئناف تقضى ببراءة بطلة ومنتج ومخرج كليب "بص أمك"

جنح الاستئناف تقضى ببراءة بطلة ومنتج ومخرج كليب "بص أمك"

شاهد.. صور توقيع عبد الله السعيد للزمالك

شاهد.. صور توقيع عبد الله السعيد للزمالك

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة