مصرع ربة منزل وطالب وإصابة 4 فى تصادم سيارة بحاجز خرسانى بطريق المريوطية







كتب عبد الرحمن سيد

لقى طالب وربة منزل مصرعهما وأصيب 4 آخرين إثر حادث اصطدام سيارة ملاكى بالحاجز الخرسانى لطريق المريوطية مع تقاطع المنصورية بمنطقة الطالبية نتيجة لاختلال عجلة القيادة من السائق ، ما أدى إلى توقف حركة المرور بالطريق وانتقلت أوناش المرور لرفع حطام الحادث فيما تم نقل المتوفين و المصابين إلى المستشفى.

تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور الجيزة ، بلاغا من الخدمات المعينة بطريق المريوطية بوقوع حادث مرورى و على الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات.