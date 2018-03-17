مستشار بأكاديمية ناصر العسكرية: القوات المسلحة فى طريقها للقضاء على الإرهاب







كتب لؤى على

أكد اللواء أركان حرب محمد الغبارى، المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية العليا ومدير كلية الدفاع الوطنى الأسبق، أن القوات المسلحة قطعت مشوار كبيرا فى سبيل القضاء على الإرهاب فى سيناء الغالية، وإفشال مخطط الشرق الأوسط الكبير، خاصة أن موقع مصر الجغرافى جعلها مطمعا للكثير.

جاء ذلك خلال محاضره بعنوان الأمن القومى والانتخابات بجامعة الأزهر خلال المنتدى الأول لرابطة أزهرى من أجل مصر بمشاركة وفود من مختلف الجامعات المصرية والذى تم تنظيمه برعاية الدكتور محمد المحرصاوى رئيس جامعة الأزهر تحت عنوان ( الولاء والانتماء ) .

وطالب اللواء الغبارى طلاب الجامعات المشاركين فى المنتدى الأول بضرورة البعد عن الشائعات والالتفاف حول القياده السياسيه ومؤزارتها لإفشال المخطط الذى يهدف لتفتيت المنطقة الى دويلات صغيرة لصالح الكيان الصهيونى، مشيرا أن الغرب كله قد اتفق على تقسيم الشرق الأوسط ولافتا الى أن قوة الإرادة المصرية كانت التحدى الأكبر فى سبيل إفشال كل تلك المخططات الغربية.

وأوضح أن مشروع قناة السويس الجديدة حلم تجسد إلى حقيقه فى وقت قصير بايدى المصريين وأموالهم وطالب الغبارى بضرورة المشاركة فى عملية الانتخابات الرئاسية حتى تنهض مصرنا الغالية وتكون فى مصاف الدول المتقدمة.

شارك فى المنتدى الأول لأزهرى من أجل مصر الدكتور محمد أبو هاشم، نائب رئيس الجامعة لفرع طنطا، والدكتور يوسف عامر نائب رئيس الجامعة للتعليم والطلاب ، والدكتور أشرف عطية نائب رئيس الجامعة لفرع البنات ، والدكتور طارق سلمان نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث ، واحمد عباس أمين عام الجامعة ولفيف من عمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس والطلاب والطالبات.

وفى نهاية المحاضرة تم تكريم اللواء محمد الغبارى وقام الدكتور محمد أبو هاشم نائب رئيس الجامعه بمنحه درع جامعة الأزهر.