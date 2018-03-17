مساعد وزير التعليم تعقد اجتماعًا لمتابعة سير العملية التعليمية لمدارس 30 يونيو







محمود طه حسين

أعلن أحمد خيرى المتحدث الرسمى باسم وزارة التربية والتعليم، أنه تم عقد اجتماع لوكلاء ومديرى التعليم الخاص بمديريات الوجه القبلى وهى (القاهرة، والجيزة، والمنيا، والفيوم، وبنى سويف، وسوهاج، وأسيوط)، برئاسة أسماء الديب مساعد الوزير لشئون المديريات، ورئيس مجلس إدارة مدارس 30 يونيو؛ لمتابعة التقارير الخاصة والمدونة بجدول الأعمال.

وخلال الاجتماع، وجهت الديب شكرها لقيادات الوزارة لتعاونهم مع وكلاء المديريات ومديرى التعليم الخاص فى حل المشكلات المتعلقة بمجموعة مدارس 30 يونيو، مؤكدة أن الاجتماع فى إطار اهتمام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بالعملية التعليمية داخل مدارس 30 يونيو، والاهتمام بكل الطلاب؛ لخلق جيل مبدع ومبتكر منتمى لوطنه.

وأشارت الديب إلى أنه سيتم عقد اجتماعات قادمة؛ لمناقشة الشئون المالية والإدارية، بهدف تحسين الأداء المالى والإدارى، مشددة على ضرورة وجود التوافق بين المديرين التنفيذين والوكلاء؛ لحسن سير العملية التعليمية داخل المدرسة.