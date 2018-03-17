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مسئول بورمى: الروهينجا العائدين لن يبقوا فى مخيمات "إلى الأبد"

السبت، 17 مارس 2018 04:42 م
مسئول بورمى: الروهينجا العائدين لن يبقوا فى مخيمات "إلى الأبد" الروهينجا





مونجداو (أ ف ب)
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أكد مسئول محلى بورمى فى ولاية راخين السبت، أن لاجئى الروهينجا العائدين لن يحتجزوا فى مخيمات انشئت مؤخرا "إلى الأبد" فى ظل تصاعد المخاوف بشأن عملية إعادتهم الشائكة.

وقال يى هتوت المسئول عن مقاطعة مونجداو "لا يمكننى أن أطلب منهم البقاء "فى المخيمات" إلى الأبد، لانية لدينا لإبقائهم طويلا".

وأضاف أن الحكومة "ستعيدهم إلى قراهم الأصلية أو مناطق قريبة منها".

وأدلى هتوت بتصريحاته فى إطار جولة للصحفيين أشرفت عليها الحكومة فى ولاية راخين، حيث جرت الحملة العسكرية أواخر أغسطس التى أفرغت المنطقة من نحو 700 ألف مسلم من أقلية الروهينجا.

وأعربت بورما مرارا عن استعدادها لاعادة استقبال اللاجئين الذين تجمعوا عبر الحدود فى بنجلاديش بعدما أقامت مراكز استقبال ومخيمات موقتة للعائدين.

 


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