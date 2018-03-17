video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 17 مارس 2018 09:41 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

مسؤول أمريكى: باكستان لا تبذل جهودا كافية للضغط على طالبان

السبت، 17 مارس 2018 09:36 ص
مسؤول أمريكى: باكستان لا تبذل جهودا كافية للضغط على طالبان طالبان - أرشيفية





(أ ف ب)
إضافة تعليق

صرح مسؤول أمريكى، أمس الجمعة، أن باكستان لا تبذل جهودا كافية للضغط على حركة طالبان على الرغم من تهديد الولايات المتحدة بتعليق مساعدات تصل قيمتها الى مليارى دولار.

وتتهم الإدارة الأمريكية باكستان بالتساهل مع مجموعات إسلامية متطرفة وخصوصا حركة طالبان الأفغانية التى تأمل فى دفعها إلى طاولة المفاوضات.

وقال المسؤول الذى طلب عدم الكشف عن هويته أن "الباكستانية أرادوا ان يظهروا وكأنهم يردون". وأضاف ان الباكستانيين "بذلوا أدنى حد من الجهود ليبدوا وكأنهم يستجيبون" للأمريكيين.

وتابع "ما زلنا نقدم طلبات محددة جدا وفى هذه الحالة يستجيبون. لكننا لم نر من جانبهم المبادرة التى نتوقعها ونعرف أنه قادرون على القيام بها".

وكان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب أعلن صيف 2017 إسترتيجيته لأفغانستان وعبر عن موقف حازم حيال إسلام أباد. لكن أشار إلى إمكانية إجراء حوار مع المتمردين.

وانتقد ترامب فى تغريدة مطلع يناير، باكستان بحدة. وقال أن "الولايات المتحدة قدمت بغباء 33 مليار دولار من المساعدات إلى باكستان فى السنوات الـ15 الأخيرة ولم يعطونا شيئا فى المقابل سوى أكاذيب وإزدواجية فى المواقف، وهم يستغبون بذلك مسؤولينا".

وعرض الرئيس الأفغانى فى نهاية فبرايرعلى حركة طالبان إجراء مفاوضات سلام، وقد اقترح الاعتراف بالحركة كحزب سياسى إذا وافقت على وقف لإطلاق النار واعترفت بدستور 2014.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

أوزبكستان: من المرجح عدم مشاركة حركة طالبان فى مؤتمر سلام أفغانى

جنرال أمريكى يدعو طالبان للدخول فى مفاوضات السلام

افغانستان تعزز قواتها فى غرب البلاد بعد تصعيد هجمات حركة طالبان

رهينة أفغانى لدى حركة طالبان يقتل 7 منهم أثناء فراره

اخبار عالميه

حركه طالبان

امريكا

باكستان




لا تفوتك
فيديو.. قعيدة على كرسى متحرك تشارك بانتخابات الرئاسة فى الرياض

فيديو.. قعيدة على كرسى متحرك تشارك بانتخابات الرئاسة فى الرياض

"عظمة المصريين" ترفرف فى سماء العالم.. مشاهد مبهرة لأبناء مصر فى أول يوم انتخابات بالخارج.. الوعى والإخلاص والتنمية أسباب دفعت للاحتشاد بمعظم الدول.. وتوثيق لحظات مشاركتهم عبر السوشيال ميديا تخرس ألسنة الإرهاب

"عظمة المصريين" ترفرف فى سماء العالم.. مشاهد مبهرة لأبناء مصر فى أول يوم انتخابات بالخارج.. الوعى والإخلاص والتنمية أسباب دفعت للاحتشاد بمعظم الدول.. وتوثيق لحظات مشاركتهم عبر السوشيال ميديا تخرس ألسنة الإرهاب

صور .. تقارير أمنية تكشف مخطط الإخوان لإسقاط مصر.. إنشاء أبواق إعلامية لإحباط المصريين.. إرهابيون: شكلنا أجنحة مسلحة على غرار الحرس الثورى الإيرانى بعد فشلنا إعلاميا.. تفكيك 992 بؤرة إرهابية وضبط 19 ألف متطرف

صور .. تقارير أمنية تكشف مخطط الإخوان لإسقاط مصر.. إنشاء أبواق إعلامية لإحباط المصريين.. إرهابيون: شكلنا أجنحة مسلحة على غرار الحرس الثورى الإيرانى بعد فشلنا إعلاميا.. تفكيك 992 بؤرة إرهابية وضبط 19 ألف متطرف

وزير التموين لـ"اليوم السابع": نتوقع استلام 4 ملايين طن قمح من المزارعين

وزير التموين لـ"اليوم السابع": نتوقع استلام 4 ملايين طن قمح من المزارعين

انقطاع المياه عن 14 منطقة بالقاهرة اليوم لمدة 16 ساعة بسبب أعمال المترو

انقطاع المياه عن 14 منطقة بالقاهرة اليوم لمدة 16 ساعة بسبب أعمال المترو

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة