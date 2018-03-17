مريض نفسى يشعل النيران فى نفسه بالدقهلية







الدقهلية شريف الديب

أصيب مريض نفسى بقرية أويش الحجر، التابعة لمركز المنصورة، بحروق بكل أنحاء جسده، بعد قيامة بسكب بنزين على نفسه وإشعال النار بها.

وتلقى اللواء محمد حجى مدير أمن الدقهلية إخطارًا من العميد محمد شرباش مدير مباحث المديرية بورود بلاغًا من مستشفى الطوارئ إلى مركز شرطة المنصورة بوصول أحمد ز ع 20 سنة، عامل ومقيم قرية أويش الحجر التابعة لدائرة المركز، مصابًا بحروق متفرقة بالجسم من الدرجة الثالثة بنسبة 85%، ولا يمكن استجوابه.

وانتقل الرائد أحمد توفيق رئيس مباحث المركز إلى مكان البلاغ، وبالفحص وسؤال شقيقه على 32 سنة عامل قرر بقيام شقيقه بسكب مادة البنزين على نفسه واشعال النيران بها، كونه يعانى من مرض نفسى، ولم يتهم أحد بالتسبب فى ذلك.