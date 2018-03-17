مركز المصالحة الروسى: خروج 11 ألف مدنى من الغوطة الشرقية حتى الآن

مركز المصالحة الروسى: خروج 11 ألف مدنى من الغوطة الشرقية حتى الآنالسبت، 17 مارس 2018 11:17 ص
جانب من أحداث سوريا ـ صورة أرشيفية
موسكو (أ ش أ)
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أعلن مركز المصالحة الروسى أنه تم توثيق خروج نحو 11 ألف مدنى من الغوطة الشرقية منذ صباح اليوم السبت، حتى الآن عبر الممرات الإنسانية .
وأكد المركز - حسبما أفادت قناة (روسيا اليوم) الاخبارية - استمرار خروج آلاف المدنيين من مدن وبلدات الغوطة الشرقية عبر ممرات إنسانية أمنها الجيش السورى تحت إشراف المركز الروسى للمصالحة فى سوريا.
ويستمر نزوح المدنيين عبر ممرى حمورية ومخيم الوافدين، حيث قامت وحدات الجيش باستقبالهم وتأمينهم ونقلهم بالتعاون مع الهلال الأحمر إلى مراكز الإقامة المؤقتة فى ريف دمشق.
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