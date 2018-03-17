مدير القوى العاملة ببنى سويف: استمارة تسجيل العمالة مجانية وأحذر من الشائعات

وأكد الشافعى لـ "اليوم السابع" على متابعته اليومية لإجراءات تسجيل وحصر العمالة حسب محل الاقامة والمقرر استمرارها حتى نهاية مارس الحالى، بمركز التدريب المهنى بمدينة بنى سويف الجديدة شرق النيل و مكاتب القوى العاملة التابعة للمديرية والمنتشرة بالمراكز الادارية السبع للمحافظة.

وأضاف الشافعى قائلا: أحذر المواطنين من مروجى الإشاعات والمنتفعين اللذين لديهم أوراق مكتوبة ومطبوعة على الحاسب الآلى ويبيعونها للمواطنين البسطاء مقابل مبلغ مالى مدعين أنها طلبات تقديم للحصول على وظائف ولابد وأن ترفق مع صورة بطاقة الرقم القومى .