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مدير القوى العاملة ببنى سويف: استمارة تسجيل العمالة مجانية وأحذر من الشائعات

السبت، 17 مارس 2018 08:13 ص
مدير القوى العاملة ببنى سويف: استمارة تسجيل العمالة مجانية وأحذر من الشائعات عرفان الشافعى مدير عام القوى العاملة ببنى سويف





بنى سويف أيمن لطفى
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أكد عرفان الشافعى مدير عام القوى العاملة ببنى سويف على أن استمارة تسجيل العمالة غير المنتظمة ضمن حملة "حماية"،  تعطى مجانا، بصورة الرقم القومى و دون مقابل.

وأضاف الشافعى قائلا: أحذر المواطنين من مروجى الإشاعات والمنتفعين اللذين لديهم أوراق مكتوبة ومطبوعة على الحاسب الآلى ويبيعونها للمواطنين البسطاء مقابل مبلغ مالى  مدعين أنها طلبات تقديم للحصول على وظائف ولابد وأن ترفق مع صورة بطاقة الرقم القومى  .
 
وأكد الشافعى لـ "اليوم السابع" على متابعته اليومية  لإجراءات تسجيل وحصر العمالة  حسب محل الاقامة والمقرر استمرارها حتى  نهاية مارس الحالى، بمركز التدريب المهنى بمدينة بنى سويف الجديدة شرق النيل و مكاتب القوى العاملة التابعة للمديرية والمنتشرة بالمراكز الادارية السبع للمحافظة. 
 

 


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