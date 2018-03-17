مدير أمن قنا حققنا نجاحات فى كبيرة فى القضاء على الخصومات الثأرية

مدير أمن قنا حققنا نجاحات فى كبيرة فى القضاء على الخصومات الثأريةالسبت، 17 مارس 2018 08:56 ص
اللواء علاء العياط مدير امن قنا
قنا - وائل محمد.
إضافة تعليق
قال اللواء علاء العياط مدير أمن قنا، إن وزارة الداخلية أعطت اهتماما كبيرا للقضاء على الخصومات والنزاعات الثأرية الموجودة بمحافظة قنا، وأن المدرية حققت نجاحا كبيرا فى هذا الملف.
وأضاف مدير الأمن فى تصريحات خاصة لـ " اليوم السابع"، أن قطاع البحث ولجنة الخصومات أعطت اهتماما كبيرا ساعد فى أن يشعر الشارع القنائى بمردود فى نسبة انخفاض المشاجرات المسلحة بين العائلات بعد تشديد القابة على القرى التى كانت تشتهر ببيع السلاح وضبط العناصر الجنائية.
وأكد مدير الأمن أن محافظة قنا كان يوجد فيها حوالى 30 خصومة ثأرية حققنا نجاحا كبيرا فى تخفيض تلك النسبة، ونبذل المذيد من الجهد للقضاء على الباقى حتى تصبح محافظة قنا خالية من الخصومات الثأرية، كما نعمل على الخلافات والنزاعات على قطعة أرض قبل أن تتطور إلي خصومة ثأرية ويسقط فيها ضحايا.
إضافة تعليق
"عظمة المصريين" ترفرف فى سماء العالم.. مشاهد مبهرة لأبناء مصر فى أول يوم انتخابات بالخارج.. الوعى والإخلاص والتنمية أسباب دفعت للاحتشاد بمعظم الدول.. وتوثيق لحظات مشاركتهم عبر السوشيال ميديا تخرس ألسنة الإرهاب
صور .. تقارير أمنية تكشف مخطط الإخوان لإسقاط مصر.. إنشاء أبواق إعلامية لإحباط المصريين.. إرهابيون: شكلنا أجنحة مسلحة على غرار الحرس الثورى الإيرانى بعد فشلنا إعلاميا.. تفكيك 992 بؤرة إرهابية وضبط 19 ألف متطرف
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة