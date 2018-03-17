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مدير أمن قنا حققنا نجاحات فى كبيرة فى القضاء على الخصومات الثأرية

السبت، 17 مارس 2018 08:56 ص
مدير أمن قنا حققنا نجاحات فى كبيرة فى القضاء على الخصومات الثأرية اللواء علاء العياط مدير امن قنا





قنا - وائل محمد.
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قال اللواء علاء العياط مدير أمن قنا، إن وزارة الداخلية أعطت اهتماما كبيرا للقضاء على الخصومات والنزاعات الثأرية الموجودة بمحافظة قنا، وأن المدرية حققت نجاحا كبيرا فى هذا الملف.
 
وأضاف مدير الأمن فى تصريحات خاصة لـ " اليوم السابع"، أن قطاع البحث ولجنة الخصومات أعطت اهتماما كبيرا ساعد فى أن يشعر الشارع القنائى بمردود فى نسبة انخفاض المشاجرات المسلحة بين العائلات بعد تشديد القابة على القرى التى كانت تشتهر  ببيع السلاح وضبط العناصر الجنائية.
 
 
وأكد مدير الأمن أن محافظة قنا كان يوجد فيها حوالى 30 خصومة ثأرية حققنا نجاحا كبيرا فى تخفيض تلك النسبة، ونبذل المذيد من الجهد للقضاء على الباقى حتى تصبح محافظة قنا خالية من الخصومات الثأرية، كما نعمل على الخلافات والنزاعات على قطعة أرض قبل أن تتطور إلي خصومة ثأرية ويسقط فيها ضحايا.

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