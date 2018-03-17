محكمة الأحداث تؤجل محاكمة قتلة طالب هندسة بقضية التسوق الإلكترونى لـ31 مارس

محمد محسوب

أجلت محكمة الأحداث المنعقدة بمجمع محاكم الأميرية، على أحمد م . م 18 عامًا طالب، وحسين .ع . م . سن 18 طالب، ويقيمان بدائرة قسم شرطة عين شمس، بتهمة قتل محمد . أ . ع - طالب بكلية الهندسة جامعة بنها لجلسة 31 مارس الجارى.

ترجع أحداث القضية إلى تمكن أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن القاهرة لكشف ظروف وملابسات واقعة العثور على جثة "محمد . أ . ع - طالب بكلية الهندسة جامعة بنها – بإحدى الحدائق بدائرة قسم شرطة النزهة وبها عدة إصابات عبارة عن طعنات نافذة بالظهر والبطن، وما أفادت به والدته بخروجه من مسكنهما لشراء جهاز " لاب توب " من أحد الأشخاص غير معلوم لديها، تعرف عليه من أحد مواقع التسوق الإلكترونى واتفقا على التقابل بمحل البلاغ وبحوزته مبلغ 25 ألف جنيه .

وتوصلت جهود فريق البحث إلى أن وراء ارتكاب الواقعة كلٍ من أحمد م . م سن 18 طالب، وحسين .ع . م . سن 18 طالب وعقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن ترددهما أسفرت أحداها عن ضبطهما وبحوزة الأول سلاح أبيض "مطواة " والثانى سلاح أبيض " سكين " المستخدمان فى الواقعة .

وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة بقصد السرقة، وأضاف الأول بأنه نظرًا لمروره بضائقة مالية خطط لاستدراج أحد الأشخاص عقب إيهامه برغبته فى بيع جهاز " لاب توب " من خلال موقع التسوق الإلكترونى وسرقة متعلقاته الشخصية كرهًا تحت تهديد الأسلحة المضبوطة بحوزتهما وفى سبيل ذلك استعان بالثانى لتنفيذ مخططه، حيث تمكن من استدراج المجنى عليه لمكان العثور على جثته وفور وصوله قاما بتهديده بقصد الاستيلاء على ما بحوزته من مبالغ مالية إلا أنه قاومهما فتعديا عليه بالأسلحة البيضاء وأحدثا إصابته والتى أودت بحياته واستوليا منه على (مبلغ 25 ألف جنيه - هاتف محمول) ولاذا بالفرار، وتم بإرشادهما ضبط كافة المسروقات بمسكنهما .