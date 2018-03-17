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السبت، 17 مارس 2018 12:57 م
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محامون فى أستراليا يقاضون زعيمة ميانمار بتهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية

السبت، 17 مارس 2018 12:32 م
محامون فى أستراليا يقاضون زعيمة ميانمار بتهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية زعيمة ميانمار سان سوتشى





ناى بى داو (أ ش أ)
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قدم محامون فى مدينة "ملبورن" الأسترالية طلبا لمقاضاة زعيمة ميانمار أونج سان سو كى بتهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.

وأرسل القاضى السابق بالمحكمة الفيدرالية رون ميركيل هو ومحاميان دوليان هما ماريون إيسوبيل ورايليان شارب، ومحاميا مدينة سيدنى لحقوق الإنسان أليسون باتيسون ودانيال تايلور طلب المقاضاة فى محكمة ملبورن الابتدائية .

وذكرت قناة (سكاى نيوز) الإخبارية أن هذا الطلب الخاص بالمقاضاة يواجه عوائق كبيرة من أبرزها ضرورة موافقة المدعى العام الأسترالي، موضحا أن المحامين قاموا بإرسال الطلب بشكل رسمى إلى مكتب المدعى العام كريستيان بورتر، للنظر فى الموافقة على إجراءات الملاحقة القضائية.

ومن المتوقع أن ترد المحكمة، التى تنظر حاليا فى الطلب، الأسبوع المقبل .

يذكر أن زعيمة ميانمار تتهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية بسبب الترحيل والنقل القسرى لآلاف من الروهينجا المسلمين، وذلك فى إطار انتهاكات حقوقية واسعة النطاق بحقهم داخل ميانمار.

 


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