محافظ سوهاج: جهزنا 18مركزا انتخابيا و780 لجنة فرعية للانتخابات الرئاسية







سوهاج – عمرو خلف

قال الدكتور أيمن عبد المنعم، محافظ سوهاج، إن أجهزة المحافظة استعدت للانتخابات الرئاسية حيث تم تجهيز 18 مركزا انتخابيا، و780 لجنة فرعية، لاستقبال المواطنين للإدلاء بأصواتهم، مشيرًا إلى أن أيام 26، 27، 28 مارس الجارى هى عرس للديمقراطية ولاستكمال مسيرة مصر.

وناشد عبد المنعم، فى بيان له، المواطنين بالنزول والمشاركة فى الانتخابات الرئاسية لتوصيل رسالة للعالم بأن الشعب المصرى لديه من الوعى والحس السياسى بأن يشارك ويدلى بصوته ويختار رئيسه لاستكمال بناء الوطن ومسيرة التنمية تطبيقًا للدستور وإعلاء دولة المؤسسات واحترام القانون.

وأكد محافظ سوهاج، على أن جميع الأجهزة الاستعدادات للعملية الانتخابية من تجهيز المقرات الانتخابية "العامة والفرعية"من حيث النظافة ورفع كفاءة المرافق والإضاءة الداخلية والخارجية للمقرات، وتوفير مولد كهرباء بكل لجنة، وتوفير الإضاءة الكاملة، مع وجود أبواب حديدية لكل لجنة وغرف المبيت لقوات التأمين .

ووجه عبد المنعم، الوحدات المحلية بتوفير اماكن انتظار بها مظلات وفراشة على أبواب اللجان الانتخابية بالتنسيق مع منظمات المجتمع المدنى لحماية الناخبين من أشعة الشمس وتوفير كراسى لراحة كبار السن وغيرها من الخدمات المقدمة للمواطنين للتخفيف عليهم للإدلاء بأصواتهم بكل يسر، وتم تجهيز أماكن المبيت لرجال الشرطة والجيش من قوات حماية المواطنين لتأمين المقرات الانتخابية، وتوفير السيارات اللازمة فى عمليات الانتقال، ويتم التنسيق مع مديرية التموين لتوفير كميات الخبز المطلوبة لكل مركز حسب احتياجات اللجان وإقامة غرف عمليات فرعية بطل قرية لمتابعة العملية الانتخابية والتواصل مع غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة لتذليل العقبات وحل جميع المشكلات.

وفى سياق متصل، قال الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج، إن بيت العائلة بسوهاج ومؤسسة معا للتنمية قامتا بتنظيم قافلة طبية شاملة بمقر الوحدة الصحية بقرية الأبعدية ببنى هلال التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة المراغة وبالتنسيق مع مديرية الصحة، فى إطار سعى المحافظة لتقديم الخدمات الطبية الجيدة للمواطنين بقرى المحافظة.

وأضاف عبد المنعم، فى بيان له، أنه تم توقيع الكشف الطبى على 505 من أهالى القرية وصرف الأدوية لهم بالمجان، بمشاركة أطباء فى جميع التخصصات المتطوعين للعمل بتلك القافلة وبالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة سوهاج.

وأشاد محافظ سوهاج، بالدور الذى يقدمه المجتمع المدنى بقرى ومدن المحافظة لتقديم الدعم لأجهزة الدولة فى خدمة المواطنين والارتقاء بالخدمات الاجتماعية والإنسانية والطبية والتى تقدم لهم لتحقيق التنمية الشاملة.

وفى سياق متصل، أوضحت الدكتورة هايدى جمال، رئيس مجلس الأمناء بمؤسسة معا للتنمية وعضو ببيت العائلة بسوهاج، أنه أثناء القافلة تم عمل مسح فيروس c لـ150 فردًا أسفرت عن 17 حالة إيجابية وجارى توفير العلاج لهم وانه تم إجراء الكشف الطبى وصرف الأدوية للمترددين من أهالى القرية والقرى المجاورة بالمجان، فى عدد من التخصصات منها الجراحة والأطفال والباطنة والجلدية والعظام والأنف والإذن والحنجرة.

وشارك فى القافلة الشيخ محمود أحمد اللمعى والشيخ إسماعيل بدرى إبراهيم والشيخ محمد رفاعى حسنين همام عن الأزهر الشريف والأوقاف والقس جرجس منسى راعى كنيسة مار جرجس الرومانى بالجزازرة والدكتورة ايرينى فاروق المدير التنفيذى لمؤسسة معا للتنمية وبمتابعة من عبد الحميد إمبابى رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة المراغة وعامر عوض وأحمد أبو همام نواب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة المراغة.