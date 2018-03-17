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محافظ سوهاج : إعادة تأهيل ورصف نفق العروبة فى استجابة لمطالب الأهالى

السبت، 17 مارس 2018 03:30 م
محافظ سوهاج : إعادة تأهيل ورصف نفق العروبة فى استجابة لمطالب الأهالى رصف النفق





سوهاج – عمرو خلف
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شدد الدكتور أيمن عبد المنعم ، محافظ سوهاج، على تأهيل وإعادة رصف نفق العروبة ومداخلة من اتجاه الثقافة والعروبة ، فى استجابة من لمطالب مواطنى سوهاج من سوء حالة الرصف بالنفق ومداخلة.

وأوضح حسين حبارير رئيس الوحدة لحي غرب  فى بيان للمحافظة ، بقيام مديرية الطرق بترميم طريق نفق العروبة وتسهيلا وتيسيرا لحركة المرور ،  كما قامت الوحدة المحلية بإزالة حالة تعدى على أملاك دولة بنجع مصلح خلف المدينة الطبية تنفيذا لتوجيهات  المحافظ للحفاظ على أملاك الدولة.

وشدد المحافظ على رؤساء الوحدات المحلية بضرورة متابعة أعمال الرصف الجارى تنفيذها بنطاق المحافظة لضمان سير العمل بها والانتهاء منها وفقا للجداول الزمنية المحددة , ورفع مستوى النظافة بقري ومدن المحافظة بالشوارع الفرعية والرئيسية ووضع خطط زمنية لتجميل وتطويرها.

 وفى سياق متصل ، أكد الدكتور أيمن عبد المنعم، محافظ سوهاج، على أهمية تطوير خدمات المراكز التكنولوجية والتى تقدم للمواطنين، وعرض مقترحات التطوير الخاصة بتراخيص البناء ورخص المحلات، بمراكز التكنولوجية بـ "حى شرق سوهاج - مركز طما – مركز البلينا".

وعقد اجتماع بحضور المحاسب كمال شلبى السكرتير العام المساعد للمحافظة و الدكتور على مسعود المستشار الاقتصادى للمحافظة وعلى رفاعى رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة البلينا واحمد شاكر رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طما وصلاح الماذنى رئيس الوحدة المحلية لحى شرق ومديرى المراكز التكنولوجية صباح اليوم لمناقشة سبل تطوير الخدمات والإسراع فى إجراءات استخراج التراخيص الإنشائية والمرافق.

وأوضح شلبى على أهمية تقديم رؤية لتطوير وتقليص سبل استخراج التراخيص الإنشائية والمرافق لتطوير الخدمات المقدمة للجماهير والارتقاء بمنظومة العمل بالمراكز التكنولوجية وتذليل المشكلات والمعوقات بها وذلك في إطار برنامج التنمية المحلية الممول من البنك الدولى.

وأكد مسعود أن قرض البنك الدولى من ضمن أهدافه تطوير المراكز التكنولوجية بالوحدات المحلية لتذليل المشكلات التى يواجهها المواطنين في استخراج التراخيص المختلفة وضرورة عمل رؤية واضحة لتقليل مدة استخراج التراخيص وتوحيد الإجراءات والرسوم والتنسيق بين الجهات المختصة.


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