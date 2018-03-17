محافظ بنى سويف يصدر قرارا بتشكيل لجنة للإشراف على تطوير كورنيش النيل

بنى سويف :هانى فتحى

أصدر المهندس شريف حبيب محافظ بنى سويف القرار رقم 269 لسنة 2018، بشأن تشكيل لجنة للإشراف على الأعمال الخاصة بتطوير منطقة كورنيش النيل بمدينة بنى سويف والمنفذة بمعرفة جهاز الخدمة الوطنية .

وشمل قرار المحافظ فى مادته الأولى أن تضم اللجنة السكرتير العام المساعد للمحافظة، ومدير عام الإسكان، رئيس مدينة بنى سويف، مدير عام مديرية الطرق، مدير عام الشؤون المالية بديوان عام المحافظة، ومدير الادارة الهندسية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة بنى سويف، والمهندسة نهى خاطر بمديرية الاسكان بالمحافظة .

فيما شمل المادة الثانية من القرار تختص هذه اللجنة بالإشراف على الأعمال الخاصة بتطوير منطقة كورنيش النيل بمدينة بنى سويف والمنفذة بمعرفة جهاز الخدمة الوطنية، على أن تقدم هذه اللجنة بتقديم تقرير أسبوعى بنتيجة أعمالها .