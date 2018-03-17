محافظ القليوبية يعقد اجتماعا مع مستثمرى منطقة الصفا الصناعية بالخانكة

محافظ القليوبية يعقد اجتماعا مع مستثمرى منطقة الصفا الصناعية بالخانكةالسبت، 17 مارس 2018 06:38 م
اللواء محمود عشماوى محافظ القليوبية
القليوبية - أحمد عبد الهادي بكير
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عقد اللواء محمود عشماوى محافظ القليوبية اجتماعا مع احمد البيلى رئيس شعبة سباكة المعادن باتحاد الصناعات المصرية وراشد توكل عضو مجلس ادارة غرفة الصناعات المعدنية وذلك بحضور هانم البيطار مدير عام الشئون الاقتصادية والاستثمار بالمحافظة.
وأكج عشماوي خلال الاجتماع علي أهمية الوقوف على كافة المشاكل والعقبات التى تواجه المستثمرين والعمل فورا على حلها لتشجيع الاستثمار على أرض المحافظة وإزالة كافة العقبات والتيسير عليهم في المرافق والخدمات وكافة المتطلبات لهذه المناطق الصناعية الهامة والعمل على حلها في اسرع وقت ممكن وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية لدفع عجلة الاستثمار والصناعة في المنطقة والعمل على تعظيم الاستفادة وتشغيل اكبر عدد من الشباب.
وأكد عشماوى أن الإستثمار يمثل حجر الزاوية في التنمية الإقتصادية والإجتماعية بإعتباره الدافع الأساسي للنمو من خلال زيادة الناتج الداخلي وخلق فرص عمل حقيقية أمام الشباب لتحسين مستوى الدخل ودفع عجلة التنمية والبناء .
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