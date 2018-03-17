محافظ القليوبية يجتمع بمجلس أمناء التعليم لمناقشة الاستعداد لانتخابات الرئاسة







القليوبية - نيفين طه

اجتمع اللواء محمود عشماوي محافظ القليوبية اليوم بمجلس أمناء مديرية التربية والتعليم بحضور الدكتورمحمد عطية الفيومي عضو مجلس النواب ورئيس مجلس الأمناء وطه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم وذلك لمناقشة استعدادتهم للانتخابات الرئاسية.

وأكد عشماوي خلال الإجتماع على أهمية الدور الحيوي لمجلس الأمناء التربية والتعليم لحشد المواطنين أمام اللجان الإنتخابية وتحفيز المواطنين للمشاركة الإيجابية والإدلاء بأصواتهم بإعتبارهم شريحة مهمة ومرتبطة بعدد كبير من الأسر وأولياء الأموروقدرتهم على حشدهم للنزول بقوة للتعبير عن أرائهم وتوعيتهم بخطر العزوف السياسي بالإضافة إلى توعيتهم بالتمسك بحقهم الدستورى لتظهر مصر بالصورة اللائقة أمام العالم كله.

وأضاف محافظ القليوبية ، أن دورمجلس أمناء التربية والتعليم يتمثل أيضا في إعلاء همم المواطنين للمشاركة الإيجابية مشيرا إلى ضرورة تجهيز كشوفات لعدد المقار الإنتخابية وعدد اللجان في نطاق القرية وتجهيز كشوف بأسماء المواطنين وإعلام كل مواطن من أهل القرية برقمه الإنتخابي وعنوان لجنته وحشد الناس على مدار الثلاث أيام والتنسيق مع الجهاز التنفيذي لتوفير سيارات لنقل الناخبين إلى اللجان بالمجان وتوفير فرق متطوعين من الشباب لتنظيم دخول الناخبين خاصة كبار السن وذوي الإحتياجات الخاصة.