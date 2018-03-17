محافظ القاهرة: 28 مليون جنيه تكلفة المرحلة الأولى من "الأتوبيس بدورين"

أكد المهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة، أن الأتوبيس بدورين من إنتاج شركة " قسطور مصر" كمرحلة أولى من انطلاق النقلة الحضارية التى تشهدها هيئة النقل العام لأول مرة فى تاريخها وتقدر قيمتها بحوالى 28 مليون جنيه.

وأوضح المحافظ على هامش تشغيل الأتوبيس بدورين، أن المرحلة الثانية من المشروع ستكون بنهاية العام الحالى وسيتم الدفع بـ 28 أتوبيسا جديدا من نفس النوعية، حيث يتسع الأتوبيس الواحد لـ 71 راكبا مقسمة على دورين، الدور الأول يسع لـ 17 راكبا والثانى لـ 54 راكبا، وتم تحديد سعر تذكرة الركوب بخمسة جنيهات.

وأكد المحافظ على مراعاة توفير أفضل خدمة لراحة المواطن ومواكبة أنظمة الحياة الحديثة فى هذه النوعية من الأتوبيسات المميزة ومكيفة الهواء وذات نظام جيد للتهوية بهدف استيعاب أكبر عدد من الركاب، على أن يتم الدفع بأتوبيسات المرحلة الأولى لتخدم المحاور ذات كثافة الركاب المرتفعة ولربط المناطق العمرانية الجديدة مثل القاهرة الجديدة والتجمعات بقلب العاصمة، كما تم تحديد مسارات الحافلات الجديدة لتتفادى الكبارى والأنفاق نظرا لارتفاع الأتوبيس، مشيراَ إلى أنه تم تخصيص عدد من السائقين ذوى الخبرة العالية لقيادة هذه الأتوبيسات بعد اجتيازهم لدورات تدريبية عليها.