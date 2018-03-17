محافظ القاهرة يشهد بدء تشغيل "الأتوبيس بدورين" التابع لهيئة النقل العام

كتب سيد الخلفاوى تصوير أشرف فوزى

افتتح منذ قليل، المهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة، المرحلة الأولى من تسيير الأتوبيس بدورين للسير فى شوارع القاهرة، فى إطار خطة المحافظة لتطوير أسطول النقل العام، بميدان عابدين امام مبنى ديوان عام محافظة القاهرة.

ويأتى تشغيل الأتوبيس بدورين ضمن خطة المحافظة لتطوير منظومة النقل العام واستيعاب أكبر عدد من الركاب وتقديم خدمة مميزة للمواطنين ويأتى التشغيل على مرحلتين بتكلفة 40 مليون جنيه، بقوام 40 أتوبيسًا.

ويتميز الأتوبيس الجديد، بأنه يسع 73 راكبًا، مزود بواى فاى ونظام تهوية جيد، والأتوبيس الجديد تصنعه شركة قسطور بالعاشر من رمضان، ونسبة المكون المحلى "المصرى" فى الأتوبيس 65% وهى كبيرة جدًا قياسًا على نسب المكون الحالية، وحصلت الشركة المصنعة للأتوبيس على علامة بكل فخر صنع فى مصر، وكافة مراحل تصنيع الأتوبيسات ذات الطابقين تتم داخل مصر.