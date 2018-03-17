محافظ الفيوم يفتتح عدداً من المشروعات الخدمية بمركز أبشواى







الفيوم – رباب الجالي

افتتح الدكتور جمال سامي محافظ الفيوم ،عددٍ من المشروعات الخدمية بمركز ومدينة أبشواي، بحضور الدكتور ياسر الجندى رئيس مركز ومدينة إبشواي وعددٍ من القيادات التنفيذية والشعبية.

وقام محافظ الفيوم يرافقه الدكتور عادل عبد المنعم وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، بإفتتاح مدرسة سنرو القبلية الابتدائية المقامة على مساحة 2627 متراً بتكلفة 4 مليون جنيه وتضم 12 فصلاً وقاعات لرياض الأطفال وتفقد الفصول الدراسية وحجرة التربية الفنية ثم شاهد عرضاً فنياً لتلاميذ المدرسة، ووضع محافظ الفيوم حجر الأساس لمشروع الطريق الربع دائري الذى يربط بين مركزى ابشواى ويوسف الصديق بتكلفة 33,7 مليون جنيه.

وقام محافظ الفيوم يرافقه الشيخ حسنى أبو حبيب وكيل وزارة الأوقاف بافتتاح مسجد الأخوة المقام على مساحة 500 متر بجوار مقابر ابشواى بتكلفة 3 مليون جنيه جهود ذاتية، كما افتتح مسجد مجلس مدينة ابشواى المقام على مساحة 350 متر بتكلفة 2 مليون جنيه جهود ذاتية، كما تفقد محافظ الفيوم المنطقة المحيطة بمجلس المدينة وأكد على ضرورة تمهيد الطريق ذهاباً وإياباً لتيسير الحركة المرورية .

كما قام محافظ الفيوم بإفتتاح منفذ بيع المنتجات الزراعية والحيوانية والخشبية بمدرسة ابشواي الثانوية الزراعية ، واكد المحافظ علي ضرورة بيع اللحوم البلدية الطازجة بمبلغ 90 جنيها بدلا من 100 جنيه وبيع كيلو الدواجن ب 23 جنيها بدلا من 25 جنيه ، كما أكد انه سيتم مراجعة جميع أسعار المنتجات الخشبية التي تباع بالمنفذ تيسيرا للمواطنين، وعقب ذلك قام محافظ الفيوم بإفتتاح مدرسة الشهيد مصطفي محمد ايوب الإبتدائية بأبوكساه المقامة علي مساحة 385 متر مربع بتكلفة 7 مليون جنية ، وتضم 24 فصلا لإجمالي 1193 تلميذ وتلميذة.

وتفقد محافظ الفيوم قاعات رياض الأطفال والفصول الدراسية ومكتبة المدرسة واكد علي ضرورة الحفاظ علي نظافة المدرسة بشكل مستمر.

كما قام محافظ الفيوم بإفتتاح المرحلة الأولي لمشروع تطوير ورفع كفاءة كورنيش بحيرة قارون بمنطقة شكشوك بطول 880 متر وبتكلفة3,2 مليون جنيه كمشروع ترفيهي للمواطنين ثم قام محافظ الفيوم بإفتتاح مدرسة الشهيد علي عطية الشريف " الياس الإبتدائية سابقا" المقامة علي مساحة 2780 متر مربع بتكلفة 4,5 مليون جنيةوتضم 24 فصلا .



















