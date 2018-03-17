محافظ الغربية: توفير 76 قافلة تعليمية للشهادة الإعدادية و53 للثانوية







الغربية - محمد طارق

وفرت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الغربية ، 76 قافلة تعليمية لطلاب الشهادة الإعدادية موزعين على العشر إدارات التعليمية بالمحافظة، وذلك في إطار اهتمام اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية بالارتقاء بالمنظومة التعليمية في المحافظة والارتقاء بمستوى الطلاب التعليمي ، والعمل على الحد من الدروس الخصوصية لتخفيف العبء على كاهل الأسرة.

وقال الشناوى عايد وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية فى بيان له أنه ستبدأ 53 قافلة تعليمية للشهادة الثانوية موزعين على الإدارات التعليمية بالمحافظة ستبدأ العمل يوم 1/4/2018 ويكون توزيعهم كالاتى :

- في إدارة شرق طنطا ستكون القوافل التعليمية في مدرسة قاسم أمين الثانوية ومدرسة الشهيد يوسف عبد العال الثانوية ومدرسة السادات بنات ومدرسة نواج الثانوية ومركز شباب محلة منوف.

- في إدارة غرب طنطا ستكون القوافل التعليمية في مدرسة أم المؤمنين الثانوية ومدرسة الشهيد محمد إبراهيم الخولى ومدرسة الشهيد عبد الرحمن أصلان ومدرسة الحكمة الثانوية ومدرسة طنطا الثانوية .

- في ادراة شرق المحلة ستكون القوافل التعليمية في مدرسة الشهيد مالك مهران الثانوية ومدرسة السادات بنين ومدرسة السادات بنات بدمرو ومدرسة السيدة زينب بنات .

- في إدارة غرب المحلة الكبرى ستكون القوافل التعليمية في مدرسة المحلة بنات ومدرسة العامرية الثانوية بنين ومدرسة طلعت حرب بنين .

- في إدارة سمنود ستكون القوافل التعليمية في مدرسة ميت عساس الثانوية ومدرسة عبد الحميد على الثانوية ومدرسة رشاد العشري الثانوية ومدرسة السادات بنات ومدرسة الراهبين ومدرسة أبو صير الثانوية بنات ومدرسة ميت حبيب الثانوية.

- في إدارة زفتى التعليمية ستكون القوافل التعليمية في نادي المعلمين ومدرسة شرشابة الثانوية ومدرسة كفر الديب الثانوية ومدرسة ميت الرخا الثانوية ومدرسة سنباط الثانوية .

- في إدارة بسيون التعليمية ستكون القوافل التعليمية في نادي شباب بسيون ومدرسة كتامة الثانوية ومدرسة عيسوي فايد الثانوية بصا الحجر ومركز شباب بسيون ومدرسة ميت شريف الثانوية .

- في إدارة السنطة التعليمة ستكون القوافل التعليمية فى مدرسة السنطة ومدرسة الجعفرية ومدرسة كفر كلا الباب الثانوية ومدرسة محمد كامل نصار الثانوية ومدرسة ميت ميمون الثانوية ومدرسة السنطة البلد الثانوية ومدرسة ميت غزال الثانوية ومدرسة اشناواى الثانوية ومدرسة القرشية الثانوية .

- في إدارة قطور التعليمية ستكون القوافل التعليمية في مدرسة قطور الثانوية ومدرسة دماط الثانوية ومدرسة سجين الثانوية ومدرسة بلتاج الثانوية ومدرسة الشهيد على جاب اللة الثانوية .

- في إدارة كفر الزيات التعليمية ستكون القوافل الطبية فى مدرسة كفر الزيات الثانوية بنين ومدرسة دلبشان الثانوية ومدرسة ابيار بنات ومدرسة كفر الزيات الثانوية بنات ومدرسة ابو الغر الثانوية ، بالإضافة إلى مجموعات التقوية التي تعمل بجميع مدارس المحافظة على مدار العام الدراسي.