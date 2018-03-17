محافظ الغربية : إقامة 3964 مشروع للشباب للقضاء على البطالة







الغربية محمد طارق

أكد اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية، على إقامه عدد 3964 مشروع بقيمة إجمالية 371 مليون و731 ألف و982 جنيه، على مستوى المحافظة، من خلال برنامج مشروعك، وفر 8743 فرصة عمل للتيسير على الشباب.

وأوضح صقر فى بيان له اليوم إنه تم منحهم قروض ميسرة لاقامة مشروعات وتشجيعا لهم لاتاحة فرص عمل قام المشروع القومى للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية (مشروعك) بمنح قروض قيمتها 371 مليون و731 ألف و982 جنيه لعدد 3964 مشروع للشباب لاقامه عدد من المشروعات المختلفه والتى تساهم فى مساعدتهم فى ايجاد فرص عمل وتساهم أيضا فى القضاء على البطاله حيث تم توفير عدد 8734 فرصة عمل للشباب.

وأضاف محافظ الغربية، أن الشباب هم محل اهتمام القيادة السياسية وأن الدولة على استعداد لمساعدتهم لخلق جيل جديد من المستثمرين الشباب، وأن برنامج مشروعك هو مشروع وطنى يهدف الى تنمية مراكز ومدن المحافظة، بإشراك الشباب فى التنمية المستدامه.

كما أن محافظة الغربية تعد الرائدة فى هذا البرنامج، وحث محافظ الغربية الشباب الى السعى لعمل مشروعات من خلال قروض برنامج مشروعك والذى يمنح قروض بفائدة بسيطة ومتناقصة تساهم في انجاح المشروعات.

وأكد المحافظ على أنه لن يألوا جهدا فى مساعدة الشباب وأنه على استعداد لدعم أى فكرة مثمرة للشباب والاستفادة بأفكارهم فى اقامه مشروعات تدر لهم دخل تعينهم على أعباء الحياه وتقضى على البطاله فى محافظة الغربية اخبار مصر،اخبار المحافظات،اخبار الغربية،محافظ الغربية ،مشروعات الشباب.