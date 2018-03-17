محافظ الشرقية : الانتهاء من تجهيزات المقار الانتخابية بالمدن







الشرقية - إيمان مهنى

أكد اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية،على رؤساء المراكز ضرورة التنسيق والتعاون الكامل بين جميع رؤساء الوحدات المحلية والأجهزة التنفيذية والمديريات الخدمية " تربية وتعليم – الشباب والرياضة – الصحة – الكهرباء " لمتابعة كافة التجهيزات اللازمة بكافة المواقع الإنتخابية على مستوى المحافظة سواء فى اللجان العامة والفرعية أو لجان الفرز .

وأوضح المحافظ فى بيان له أن المحافظة بجميع أجهزتها التنفيذية بدأت إستعدادتها لتجهيز المقار الإنتخابية بجميع مراكز ومدن المحافظة بالتنسيق بين الأجهزة الأمنية والهيئة القضائية المشرفة على اللجان الإنتخابية تيسيراً على الناخبين للإدلاء بأصواتهم وإنجاح العملية الإنتخابية وإتمامها على أكمل وجه لتخرج بصورة مشرفه تليق بمكانه مصر أمام دول العالم .

وأضاف رئيس مركز ومدينة الزقازيق أن جميع المقار الإنتخابية على مستوى المركز والمدينة والأحياء جاهزة لإستقبال الناخبين مشيراً إلى أن عدد أصوات الناخبين بمركز ومدينة الزقازيق 867 ألف و 625 صوت إنتخابى وعدد المقار الإنتخابية بالمركز 141 مقراً وعدد اللجان الإنتخابية 180 لجنة فرعية موزعة على حى أول الزقازيق عدد أصوات الناخبين 125 ألف و 199 صوت إنتخابي وعدد المقار الإنتخابية بالحى 18 مقراً وعدد اللجان الإنتخابية 27 لجنة فرعية وحى ثان الزقازيق عدد أصوات الناخبين بالحى 155 ألف و521 صوت إنتخابى وعدد المقار الإنتخابية بالمركز 22 مقراً وعدد اللجان الإنتخابية 31 لجنة فرعية وبندر الزقازيق عدد أصوات الناخبين 487 الف و 905 صوت إنتخابى وعدد المقار الإنتخابية 101 مقراً وعدد اللجان الإنتخابية 122 لجنة فرعية .

وأكد رئيس مدينة القنايات أن جميع اللجان الإنتخابية جاهزة لإستقبال الناخبين موضحاً أن عدد أصوات الناخبين بالمدينة 34 الف و 109 صوت انتخابى وعدد المقار الإنتخابية بالمدينة 6 مقار إنتخابية وعدد اللجان الإنتخابية ٦ لجنة فرعية..

بينما أكد رئيس مركز منيا القمح أنه تم تجهيز جميع اللجان الإنتخابية على مستوى المركز لإستقبال الناخبين على مستوى المركز مشيراً إلى أن عدد أصوات الناخبين 433 ألف و249 صوت إنتخابى وعدد المقار الإنتخابية 120 مقراً وعدد اللجان الانتخابية 124 لجنة فرعية.