محافظ السويس يلتقى الشركة الصينية المنفذة لأكبر محطة الكهرباء وتخزينها

السويس- سيد نون

استقبل اللواء أحمد حامد محافظ السويس بمكتبه اليوم، المهندس محمد أسامة سليمان الرئيس التنفيذى لهيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء بوزارة الكهرباء ووفد الشركة الصينية المنفذة لمشروع محطة وتخزين الطاقة باستخدام مياه الصرف الصحى المعالج بجبل عتاقة بمحافظة السويس.

وخلال اللقاء استعرض مسئول الشركة المنفذة الأعمال والإنشاءات التى تمت بالمشروع بمنطقة جبل عتاقة والذى يعد فى أول مشروع فى الشرق الأوسط وأفريقيا، والرابعة من حيث حجم الإنتاج فى العالم مشروع عتاقة، والذى يستخدم فيه أفضل وسائل التكنولوجيا لتخزين الطاقة فى العالم، كذلك تحقيق أعلى المعدلات لتأمين واستقرار شبكة الكهرباء وإنتاج الطاقة النظيفة .

وقدم محافظ السويس، الدعوة لوفد الشركة المنفذة لحضور المؤتمر الاقتصادى، والذى يحضره القنصل العام للقنصلية الصينية بالإسكندرية، وعدد من الشركات الصينية الكبرى يوم الخميس 22 مارس الجارى بالسويس .

يذكر أن المحطة ستعتمد على استخدام مياه الصرف الصحى المعالج لإنتاج وتوليد 2400 ميجاوات وبتكلفة تقدر بـ 2.6 مليار دولار، وستوفر 15 ألف فرصة عمل للشباب مباشرة أو غير مباشرة على مدار أعمال الإنشاءات فى خلال الـ 6 سنوات.

يأتى هذا فى إطار الاتفاق الذى تم بين الرئيس عبد الفتاح السيسى ورئيس دولة الصين أثناء زيارته لدولة الصين فى 2014، وأيضا تفعيل توقيع اتفاق خلال مؤتمر دعم الاقتصاد المصرى الذى عقد بمدينة شرم الشيخ بجنوب سيناء فى 2015.