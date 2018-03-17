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السبت، 17 مارس 2018 10:46 ص
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محافظ السويس ومدير الأمن يشهدان القرعة العلنية للحج

السبت، 17 مارس 2018 10:48 ص
محافظ السويس ومدير الأمن يشهدان القرعة العلنية للحج محافظ السويس ومدير الأمن





السويس- سيد نون
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أجريت مديرية أمن السويس ، اليوم السبت ، القرعة العلنية للحجاج ، بقاعة الصالة المغطاة بالمدينة الرياضية بحضور اللواء أحمد حامد ، محافظ السويس واللواء محمد جاد ، مدير أمن السويس وعدد من قيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة.

وتقدم  لقرعة الحج بجميع أقسام المحافظة 1300 مواطن للحصول على 223 تأشيرة حج مخصصة للمحافظة، ووزعت التأشيرات الخاصة بالحج على أقسام المحافظة النحو التالي، وهي 55 تأشيرة حج لقسم شرطة السويس و 55 تأشيرة بقسم شرطة الأربعين و65 تأشيرة لقسم شرطة فيصل و 15 تأشيرة لقسم شرطة الجناين و 14 تأشيرة لقسم شرطة عتاقة.

وقال اللواء محمد جاد، مدير أمن السويس، إننا اليوم جميعا سعدا بحصول المواطنين علي تأشيرات الحج والتي تمت بشفافية كاملة.

وأكد مدير أمن السويس، أننا حريصون دائما على التواصل مع المواطنين بالمحافظة، ودائما العلاقة بين المواطن ورجل الشرطة بالسويس طيبه جدا.

وشهدت الصالة حالة من الزغاريد والفرح للمواطنين الفائزين بتأشيرة الحج وسط تشيد الاجراءات الامنية من قبل قوات الشرطة.


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