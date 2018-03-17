video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 17 مارس 2018 11:11 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ الدقهلية يفتتح نقطة إطفاء قرية منشأة عبد الرحمن بمركز دكرنس "صور"

السبت، 17 مارس 2018 10:46 م
محافظ الدقهلية يفتتح نقطة إطفاء قرية منشأة عبد الرحمن بمركز دكرنس "صور" افتتاح نقطة اطفاء بدكرنس





الدقهلية شريف الديب
إضافة تعليق

أشاد الدكتور أحمد الشعراوي، محافظ الدقهلية، اليوم السبت، الجهود المستمرة للقوات المسلحة والشرطة للقضاء على الإرهاب، مضيفاً بأن تأييدنا كامل للعملية الشاملة فى سيناء 2018، مشيرا بأن هذا العام هو عام القضاء نهائيا على الإرهاب.

جاء ذلك خلال افتتاح الشعراوي، نقطة اطفاء قرية منشأة عبد الرحمن بمركز دكرنس بتكلفة بلغت 2 مليون جنيه لخدمة القرية والقرى المجاورة، واستمع لشرح مفصل عن عمل وحدات الاطفاء على مستوى المحافظة وكيفيه التجاوب السريع مع أية بلاغات او طوارئ.

وأشار المحافظ، إلى أن قوات الحماية المدنية بالدقهلية دائما مستعده للتعامل الفورى مع أية أحداث طارئة بنطاق المحافظة وإنهاء كافة المهام المنوطة بها على اكمل وجه، موجهاً الشكر والتقدير لأهالى القرية واستمع الى مطالبهم واحتياجاتهم ووعد بدراستها والعمل على حلها وفقا للإمكانيات المتاحة.

ومن ناحيه أخرى أكد محافظ الدقهلية، أن الشعب المصرى بكل طوائفه يتميز بالوعى الكامل فى الحفاظ على دولته بمشاركته الفعالة فى الانتخابات القادمة لتأكيد صورة مصر أمام العالم، مشيرا إلى أن التصويت فى الانتخابات هو الثأر الحقيقى للشهداء، مضيفاً أن الصوت الواحد يمثل رصاصه قاتله فى قلب الإرهاب.

حضر الافتتاح اللواء محمد حجى، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الدقهلية، اللواء مروان عبد المعطى، مدير الحماية المدنية، المهندس مختار الخولى، وكيل الوزارة السكرتير المساعد، محمد السيد ليله، رئيس مركز ومدينه دكرنس، رمضان شوربه، وكيل وزارة الشباب والرياضة، المهندس السيد حسن، عضو مجلس النواب عن دائرة دكرنس، القيادات الأمنية بمديرية أمن الدقهلية، جمع كبير من مواطنى القرية والقرى المجاورة.

 

محافظ الدقهلية يفتتح نقطة إطفاء قرية منشأة عبد الرحمن بمركز دكرنس (1)
 

 

محافظ الدقهلية يفتتح نقطة إطفاء قرية منشأة عبد الرحمن بمركز دكرنس (2)
 

 

محافظ الدقهلية يفتتح نقطة إطفاء قرية منشأة عبد الرحمن بمركز دكرنس (3)
 

 

محافظ الدقهلية يفتتح نقطة إطفاء قرية منشأة عبد الرحمن بمركز دكرنس (4)
 

 

محافظ الدقهلية يفتتح نقطة إطفاء قرية منشأة عبد الرحمن بمركز دكرنس (5)
 

 

محافظ الدقهلية يفتتح نقطة إطفاء قرية منشأة عبد الرحمن بمركز دكرنس (6)
 

 

محافظ الدقهلية يفتتح نقطة إطفاء قرية منشأة عبد الرحمن بمركز دكرنس (7)
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. محافظ الدقهلية يهنئ الفائزين بقرعة الحج من أبناء المحافظة

الدقهلية

اخبار الدقهلية

اخبار المحافظات

اخبار مصر

محافظ الدقهلية

الحماية المدنية




لا تفوتك
صور.. الرئيس السيسي يتفقد المشروعات التنموية بشرق بورسعيد (صور)

صور.. الرئيس السيسي يتفقد المشروعات التنموية بشرق بورسعيد (صور)

فيديو.. محمد صلاح يحرز هدف ليفربول الثانى أمام واتفورد بالدوري الإنجليزي

فيديو.. محمد صلاح يحرز هدف ليفربول الثانى أمام واتفورد بالدوري الإنجليزي

على طريقة سعيد صالح بـ"العيال كبرت".. مقررو وأعضاء اللجان فى الأعلى للثقافة يخططون للندوات ويحاضرون فيها ويحضرونها ثم يكافئون أنفسهم.. وأمين المجلس يعترف ويرد: الفترة الجاية سنهتم بالكيف وليس الكم

على طريقة سعيد صالح بـ"العيال كبرت".. مقررو وأعضاء اللجان فى الأعلى للثقافة يخططون للندوات ويحاضرون فيها ويحضرونها ثم يكافئون أنفسهم.. وأمين المجلس يعترف ويرد: الفترة الجاية سنهتم بالكيف وليس الكم

انتخابات الرئاسة.. "طيور مصر المهاجرة" تورث حب مصر للأجيال الجديدة.. "اختفاء قسرى" للإخوان فى أوروبا أمام حشود الناخبين.. الشباب فى صدارة الطوابير أمام سفارات مصر.. والأعلام والنشيد الوطنى يسيطران على المشهد

انتخابات الرئاسة.. "طيور مصر المهاجرة" تورث حب مصر للأجيال الجديدة.. "اختفاء قسرى" للإخوان فى أوروبا أمام حشود الناخبين.. الشباب فى صدارة الطوابير أمام سفارات مصر.. والأعلام والنشيد الوطنى يسيطران على المشهد

الأهلى يبدأ رحلة استعادة دورى أبطال أفريقيا بسباعية فى مونانا

الأهلى يبدأ رحلة استعادة دورى أبطال أفريقيا بسباعية فى مونانا

صور.. طوابير وزحام بالقنصلية المصرية بجدة فى ثانى أيام الانتخابات الرئاسية

صور.. طوابير وزحام بالقنصلية المصرية بجدة فى ثانى أيام الانتخابات الرئاسية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة