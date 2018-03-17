محافظ الدقهلية يفتتح نقطة إطفاء قرية منشأة عبد الرحمن بمركز دكرنس "صور"







الدقهلية شريف الديب

أشاد الدكتور أحمد الشعراوي، محافظ الدقهلية، اليوم السبت، الجهود المستمرة للقوات المسلحة والشرطة للقضاء على الإرهاب، مضيفاً بأن تأييدنا كامل للعملية الشاملة فى سيناء 2018، مشيرا بأن هذا العام هو عام القضاء نهائيا على الإرهاب.

جاء ذلك خلال افتتاح الشعراوي، نقطة اطفاء قرية منشأة عبد الرحمن بمركز دكرنس بتكلفة بلغت 2 مليون جنيه لخدمة القرية والقرى المجاورة، واستمع لشرح مفصل عن عمل وحدات الاطفاء على مستوى المحافظة وكيفيه التجاوب السريع مع أية بلاغات او طوارئ.

وأشار المحافظ، إلى أن قوات الحماية المدنية بالدقهلية دائما مستعده للتعامل الفورى مع أية أحداث طارئة بنطاق المحافظة وإنهاء كافة المهام المنوطة بها على اكمل وجه، موجهاً الشكر والتقدير لأهالى القرية واستمع الى مطالبهم واحتياجاتهم ووعد بدراستها والعمل على حلها وفقا للإمكانيات المتاحة.

ومن ناحيه أخرى أكد محافظ الدقهلية، أن الشعب المصرى بكل طوائفه يتميز بالوعى الكامل فى الحفاظ على دولته بمشاركته الفعالة فى الانتخابات القادمة لتأكيد صورة مصر أمام العالم، مشيرا إلى أن التصويت فى الانتخابات هو الثأر الحقيقى للشهداء، مضيفاً أن الصوت الواحد يمثل رصاصه قاتله فى قلب الإرهاب.

حضر الافتتاح اللواء محمد حجى، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الدقهلية، اللواء مروان عبد المعطى، مدير الحماية المدنية، المهندس مختار الخولى، وكيل الوزارة السكرتير المساعد، محمد السيد ليله، رئيس مركز ومدينه دكرنس، رمضان شوربه، وكيل وزارة الشباب والرياضة، المهندس السيد حسن، عضو مجلس النواب عن دائرة دكرنس، القيادات الأمنية بمديرية أمن الدقهلية، جمع كبير من مواطنى القرية والقرى المجاورة.



























