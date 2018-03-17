محافظ الجيزة: ائتلاف دعم مصر يقود ثورة تشريعية فى مساندة الدولة







كتب سيد الخلفاوى

أكد اللواء محمد كمال الدالى، محافظ الجيزة، أن ما يقوم به "ائتلاف دعم مصر" وما قدمه للوطن من ثورة تشريعية فى مرحلة فارقة من تاريخ مصر تحمل خلالها الائتلاف، وهو فى القلب من البرلمان وممثل للأغلبية تحت القبة، عبئاً ثقيلاً فى مساندة الدولة فى قرارات الإصلاح الاقتصادى واستطاع النواب أن يخوضوا المعركة من أجل الوطن بمنتهى النزاهة والشرف والأمانة لا هدف لهم سوى العبور بمصر إلى بر الأمان تحت راية القيادة السياسية الحكيمة فى شخص الرئيس المناضل عبد الفتاح السيسى رجل المرحلة وحارس طموحات المصريين.

وقال المحافظ إن نواب الائتلاف لم يتهاونوا لحظة فى تلبية نداء الوطن وأن ما يقوم به الائتلاف من جولات مكوكية فى محافظات مصر كان هدفه ملء الفراغ الذى شهدته الحياة السياسية طوال الفترة الماضية لكننا أصبح لدينا ائتلاف للأغلبية يبحث عن المواطن ومشكلاته ويستمع إليه.

جاء ذلك خلال افتتاح المحافظ وطاهر أبوزيد، وزير الرياضة الأسبق ونائب رئيس ائتلاف دعم مصر مركز تنمية المجتمع التابع لـ"ائتلاف دعم مصر" بمحافظة الجيزة بشارع الأهرام بجوار بنك التعمير والإسكان.

وقال طاهر أبوزيد النائب الأول لرئيس ائتلاف دعم مصر خلال الافتتاح إن المركز الجديد سيكون مساند لمشاكل وآلام المواطن الجيزاوى.

وأشاد أبوزيد بنواب المحافظة ودورهم الفعال فى العملية السياسية، قائلاً: "أنا على ثقة بنواب الجيزة وقدرتهم على التعاون مع قيادات المحافظة من أجل مصلحة المواطن، كما سيكون هناك ثورة فى العمل السياسى على أرض الجيزة من خلال هؤلاء النواب الأفاضل، وعلى ثقة بأن مواطنى الجيزة سيكون لهم مشاركة كثيفة وفعالة فى الانتخابات الرئاسية".