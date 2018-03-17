محافظ البحر الأحمر ورئيس جهاز الخدمة الوطنية يتفقدا أماكن المعرض الدائم







البحر الأحمر - عماد عرفة

تفقد اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الاحمر، وبرفقته اللواء عبد المرضى غريب رئيس جهاز الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة أماكن المعرض الدائم بمنطقة شارع الحجاز بمدينة الغردقة.

وأكد محافظ البحر الأحمر،فى بيان له اليوم أن المعرض يهدف إلى تلبية متطلبات واحتياجات المواطنين من جميع السلع الغذائية ذات الجودة العالية بأسعار مناسبة ومخفضة للتخفيف عن كاهل المواطنين.

وأضاف المحافظ أن المحافظة تضع نصب أعينها خدمة جميع أهالي البحر الأحمر ، وخاصة محدودي الدخل ، وتوفير الخدمة لأهالينا لمواجهة جشع التجار.