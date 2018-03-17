محافظ البحر الأحمر ورئيس جهاز الخدمة الوطنية يتفقدا أماكن المعرض الدائم

محافظ البحر الأحمر ورئيس جهاز الخدمة الوطنية يتفقدا أماكن المعرض الدائمالسبت، 17 مارس 2018 03:42 م
المحافظ خلال تفقد أرض المعرض الدائم
البحر الأحمر - عماد عرفة
إضافة تعليق
تفقد اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الاحمر، وبرفقته اللواء عبد المرضى غريب رئيس جهاز الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة أماكن المعرض الدائم بمنطقة شارع الحجاز بمدينة الغردقة.
وأكد محافظ البحر الأحمر،فى بيان له اليوم أن المعرض يهدف إلى تلبية متطلبات واحتياجات المواطنين من جميع السلع الغذائية ذات الجودة العالية بأسعار مناسبة ومخفضة للتخفيف عن كاهل المواطنين.
وأضاف المحافظ أن المحافظة تضع نصب أعينها خدمة جميع أهالي البحر الأحمر ، وخاصة محدودي الدخل ، وتوفير الخدمة لأهالينا لمواجهة جشع التجار.
إضافة تعليق
"المسافات تصنع المعجزات".. المصريون يتحدون البرودة الشديدة ويقطعون مئات الـ"كيلومترات" للمشاركة فى الانتخابات الرئاسية لليوم الثانى.. أتوبيس يجمع طلاب أوليانوفسك الروسية.. والجالية فى أوكرانيا تلبى النداء
قصة طالبة مصرية فضحت عنصرية "الإنجليز".. المنظمات "الحنجورية" أصيبت بـ"عمى حقوقى" حفاظا على التمويلات.. "المرتزقة" أعلنوا الحرب ضد الدولة المصرية بقضية "ريجينى" وفضلوا التزام الصمت فى واقعة قتل "مريم" بلندن
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة