محافظ الإسماعيلية يناقش ملفات تطوير العشوائيات وتقنين أوضاع واضعى اليد

وأشار المحافظ خلال الاجتماع إلى أنه تم تصديق رئيس مجلس الوزارة بالموافقة على تمديد المهلة لتلقى طلبات التقنين من المواطنين واضعى اليد على الأراضي اعتبارا من 14 مارس الجارى 2018، ولمدة 3 شهور، كما تضمن القرار الوزاري تعديل المادة 7 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 144 لسنة 2017، بتمديد فترات سداد الأقساط المالية من المنتفعين على 3 سنوات بدلا من سنة واحدة.

وخلال اللقاء استعرض المحافظ أعمال لجنة التقنين، وما تم تنفيذه من إجراءات وعرض تقرير تفصيلى بالموقف كاملا، حيث أشار التقرير إلى أن عدد الطلبات التى تم تلقيها من المواطنين لتقنين أوضاعهم قد بلغ 1918 طلبا، بإجمالى مساحة قدرها 51256 فدانا و23 قيراطا، وتم مناقشة خطة عمل اللجان المشكلة لمباشرة الإجراءات التنفيذية للتعامل مع ملف تقنين أوضاع واضعى اليد وآليات التعامل مع الطلبات المقدمة للتقنين، ومتابعة ماتم تنفيذه من إجراءات خلال تلك الفترة.

وأعطى المحافظ توجيهات لجميع المسئولين بمختلف مستوياتهم بتقديم كافة التسهيلات والتيسيرات اللازمة للمواطنين المتقدمين بطلبات التقنين للجان المشكلة، مع الأخذ فى الاعتبار الالتزام بتطبيق القانون على الجميع دون أى استثناءات لأحد.

واستعرض المحافظ خلال اللقاء الموقف التنفيذى لمشروعات تطوير المناطق العشوائية التى يجرى تنفيذها بالمحافظة، والتى شملت مشروعات تطوير مناطق خلف الكوكاكولا وسوق الجمعة ومنطقة على عيد وسوق السمك ونفيشة سكة حديد غرب ونفيشة شرق ودريسة القصاصين، والتى يتم العمل بتطويرها من خلال التعاون والتنسيق التام مع صندوق تطوير العشوائيات التابع لمجلس الوزراء .

واختتم اللقاء بتوجيهات المحافظ لجميع المسئولين، بضرورة تحقيق المزيد من التواصل والتفاعل مع المواطنين خلال تلك الفترة، وبذل أقصى الجهود لتوعية المواطنين بحتمية وضرورة المشاركة فى الانتخابات الرئاسية المرتقبة، والمقرر لها أيام 26و27و28 من شهر مارس الجارى، مؤكدا على أن مشاركة المواطنين فى الانتخابات وتوجههم إلى لجان الاقتراع وصناديق الانتخاب لاختيار رئيس الجمهورية واجب وطنى، لا غنى عنه لكى نوجه رسالة للعالم أجمع بمدى وعى وعظمة الشعب المصرى وإدراكه لحقوقه فى ممارسة الديمقراطية، واستكمال الاستحقاقات الدستورية، وإعادة صياغة تاريخ مصر من جديد.