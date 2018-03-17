محافظ الإسكندرية يناقش استعدادات جميع أجهزة المحافظة للانتخابات الرئاسية

شدد الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية اليوم على جميع رؤساء الأحياء ومدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية ورئيس شركة الكهرباء بالإسكندرية، بالاهتمام بنظافة المدارس المعدة لتكون مقارا انتخابية خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة وتوفير مولدات كهرباء والاهتمام بالإضاءة العامة داخل المدارس والمناطق المحيطة بها، مكلفا كل رئيس حى بتوفر مظلات ومقاعد أمام كل مقر انتخابى وتوفير وسائل الراحة للناخبين من كبار السن، لافتا إلى ضرورة رفع كافة الإشغالات وإزالة كافة معوقات المرور والمارة من أمام اللجان الانتخابية.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده مع جميع الجهات التنفيذية المسئولة عن تنظيم العملية الانتخابية بالمحافظة وبحضور اللواء هشام شادى سكرتير عام المحافظة والعقيد عمرو حسن المستشار العسكرى لمحافظة الإسكندرية.

وكلف المحافظ وكيل وزارة التربية والتعليم بتوفير إضاءة مناسبة ودورات مياه لائقة داخل المقرات الانتخابية، مشددا على ضرورة توفر طفايات الحريق بوفرة فى كل المدارس المقرر أن تعقد بها لجان انتخابية والاطمئنان على سلامة وسائل الاتصال بالمقرات، والتأكد من نظافة المقرات والمناطق المحيطة بها مع توفير أقفال حديدية ومكاتب للمستشارين ومقاعد ومكاتب للموظفين وأماكن إعاشة جيدة لأعضاء القوات المسلحة المكلفين بحراسة المقار الانتخابية.

وأكد سلطان على القائم بأعمال وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية بأهمية توفير 140 كرسى متحركا للتيسير على الناخبين كبار السن، مشددا على غرفة العمليات بالمحافظة بالاستنفار خلال أيام الانتخابات واستقبال كافة البلاغات من المواطنين ورصد أى مخالفات أو شكاوى خلال فترة الانتخابات والإسراع فى حلها.

وأكد سلطان والتأكيد على توفير كافة تجهيزات المقار الانتخابية لتسهيل العملية الانتخابية على الناخبين، جاء ذلك بحضور اللواء هشام شادى سكرتير عام المحافظة، والعقيد عمرو حسن المستشار العسكرى لمحافظة الإسكندرية، وجميع الأجهزة التنفيذية المسئولة عن تجهيز المقار الانتخابية.

وأكد المحافظ أن هناك 404 مقار انتخابية و18 لجنة عامة على مستوى المحافظة، مشددا على ضرورة وجود 10 مراكز إغاثة كاملة التجهيزات بجوار كل حى ومركز ومدينة برج العرب ويجب على رؤساء الأحياء بالتنسيق مع الدفاع المدنى ومديرية الصحة لتوفير لودر وقلاب وحفار وعربة إطفاء وعربة إسعاف مجهزة ومولد كهربائى احتياطى بكل مركز من مركز الاغاثة ليتم استغلال معدات المركز فى حالة الطوارئ أثناء أيام الانتخابات.

وكلف الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية اليوم كل رئيس حى بتشكيل لجنة مصغرة بها ممثلون من جميع الجهات المسئولة عن متابعة تجهيزات واستعدادات اللجان المعدة لتكون مقارا للانتخابات الرئاسية القادمة للتأكد من تنفيذ كل جهة للمهام الموكلة إليها والاطمئنان على سلامة المقرات وتوفير كافة الاحتياجات بكل المقار التابعة لكل حى.

وأكد سلطان على جميع رؤساء الأحياء ومديرى المديريات بضرورة اعطاء فرصة للموظفين للإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات بما لا يؤثر على سير العمل بالمؤسسات، والتيسير على المواطنين للإدلاء بأصواتهم والمشاركة الفعالة فى الانتخابات الرئاسية القادمة، مشيرا إلى أن الإدلاء بالصوت فى الانتخابات المقبلة واجب وطنى على كل مواطن.