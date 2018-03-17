محافظ الأقصر يكرم فريق مسرحية "سلم نفسك" بفعاليات الأقصر

محافظ الأقصر يكرم فريق مسرحية "سلم نفسك" بفعاليات الأقصرالسبت، 17 مارس 2018 08:53 م
جانب من التكريم
الأقصر - أحمد مرعى
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كرم محمد بدر محافظ الأقصر بحضور الدكتورة ايناس عبد الدايم وزيرة الثقافة القائمين على العرض المسرحى "سلم نفسك" الذى عرض على مسرح قصر ثقافة الاقصر الخميس الماضى ضمن فعاليات ختام "الاقصر عاصمة الثقافة العربية" لعام 2017 /2018.
ومن الجدير بالذكر ان عرض "سلم نفسك" قدمه شباب الدفعة الثالثة للتمثيل والارتجال ومن انتاج صندوق التنمية الصقافية واخراج خالد جلال و يتناول العرض المشاكل والأزمات فى المجتمع من خلال لوحات واسكتشات متتالية لمدة ساعتان وتطرح معالجات فنية مبتكرة للقضايا المعاصرة وتدور حول سقوط شخص من كوكب الأرض بما يحمله من أمراض اجتماعية فى مجتمع مثالي وتختلف الآراء حول طريقة التعامل معه هل يقتل أم يعالج ويلقى العرض الضوء على حالة التشتت الجماعى التى يعانيها المجتمع منذ ظهور مواقع التواصل الاجتماعي والشائعات الهدامة وأزمة الإرهاب بجانب تناول ظاهرة التحرش والتى تهدد نصف المجتمع وغيرها الكثير من القضايا.
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