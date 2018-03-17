مجلس نقابة الصيادلة بالمنوفية يقدم استقالته







المنوفية – محمود شاكر

تقدم مجلس نقابة الصيادلة بمحافظة المنوفية باستقالة جماعية لمجلسهم، ضمت النقيب والأعضاء، وذلك احتجاجا على الأوضاع الحالية بالنقابة العامة لصيادلة مصر.

جاء ذلك خلال جمعية عمومية عادية لصيادلة المنوفية لمناقشة ميزانية النقابة، وكذلك تكريم الأمهات المثاليات ومناقشة كيفية كتابة الإقرار الضريبى على هامش الجمعية العمومية، لإقرار ميزانية النقابة عن العام 2017، وتم قبول ميزانية النقابة بعد طرحها من المجلس، ومناقشة تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات والرد عليها أمام الجمعية العمومية.

وأكد جميع الحضور على دعمهم لمطلب مجلس نقابة صيادلة المنوفية بتقديم مقترح انتخابات مبكرة للجمعية العمومية لنقابة صيادلة مصر المقرر عقدها 19 من الشهر الجارى.