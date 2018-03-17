مباحث التموين تضبط 527 مخبزا مخالفا فى بنى سويف







بنى سويف :هانى فتحى

ضبطت وحدة مباحث التموين بمديرية أمن بنى سويف، بالاشتراك مع مديرية التموين والتجارة الداخلية، 527 مخبزا مخالفا فى حملة مكبرة شملت مراكز المحافظة السبعة.