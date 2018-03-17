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مباحث التموين تضبط 527 مخبزا مخالفا فى بنى سويف

السبت، 17 مارس 2018 10:49 ص
مباحث التموين تضبط 527 مخبزا مخالفا فى بنى سويف حملة تموينية - أرشيفية





بنى سويف :هانى فتحى
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ضبطت وحدة مباحث التموين بمديرية أمن بنى سويف، بالاشتراك مع مديرية التموين والتجارة الداخلية، 527 مخبزا مخالفا فى حملة مكبرة شملت مراكز المحافظة السبعة.
 
 
وشملت المخالفات التى ضبطتها الحملة، ضبط 102 مخبز ينتج خبز ناقص الوزن، 67 مخالفة عدم الالتزام بموصفات الرغيف،11 مخالفة توقف عن الانتاج، و232 مخالفة تعليمات، 18 مخالفة ترصف فى حصة الدقيق، 79 مخالفة عدم الالتزام بوضع قائمة التشغيل، و18 مخالفة عدم الاحتفاظ بالسجلات.  
 
 

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