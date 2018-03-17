مباحث التموين تضبط 168 قضية مخابز وتلاعب فى الدقيق المدعم

مباحث التموين تضبط 168 قضية مخابز وتلاعب فى الدقيق المدعمالسبت، 17 مارس 2018 01:56 م
مخبز - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي
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شن ضباط الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية حملات مكبرة لتكثيف الرقابة التموينية على الأسواق لمحاربة الغلاء والاحتكار وضبط الأسعار والحفاظ على استقرار كافة السلع والمواد التموينية والبترولية وضبط حركة الأسواق وذلك لتخفيف ورفع العبء والمعاناة عن كاهل المواطنين.
وأسفرت الحملات عن ضبط (19) قضية مواد بترولية وإسطوانات البوتاجاز، و(168) قضية مخابز ودقيق مدعم وأقماح، كما تم ضبط (31) قضية فى مجال الإتجار غير المشروع بالسلع التموينية المدعمة، وضبط (78) قضية فى مجال الغش التجارى، و(465) قضية فى مجال (المحلات العامة، الشهادات الصحية، عدم الإعلان عن الأسعار، بيع بأزيد من السعر، باعة جائلين)، و(20) قضية فى مجال الأسماك واللحوم ومصنعاتها، وضبط (13) قضية فى مجال بيع السجائر بأزيد من السعر المقرر، و(5) قضايا فى مجال الثروة الحيوانية والداجنة، و(2) قضية فى مجال السلع مجهولة المصدر.
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