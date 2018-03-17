ماى: طرد روسيا لدبلوماسيين بريطانيين لا يغير شيئا فى قضية تسميم الجاسوس







(أ ف ب) ورويترز

قالت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماى، اليوم السبت، أن طرد روسيا لـ23 دبلوماسيا بريطانيا "لا يغير شيئا" فى قضية تسميم العميل المزدوج فى مدينة سالزبيرى فى انجلترا.

وصرحت ماى فى منتدى الربيع للحزب المحافظ أن "رد روسيا لا يغير من حقيقة الأمر شيئا، فقد جرت محاولة اغتيال شخصين على الأراضى البريطانية، وليس لهذه المحاولة تفسير بديل سوى أن الدولة الروسية مسؤولة".

وقالت ماى إن بريطانيا ستبحث خطواتها التالية مع حلفائها خلال الأيام المقبلة وذلك بعد إعلان روسيا طرد 23 دبلوماسيا بريطانيا.

وأضافت "لن نتسامح على الإطلاق مع تهديد حياة المواطنين البريطانيين والآخرين على الأراضى البريطانية من قبل الحكومة الروسية. يمكن أن نطمئن للدعم القوى الذى تلقيناه من أصدقائنا وحلفائنا حول العالم".

وأعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم السبت، إنها قررت طرد 23 دبلوماسيا بريطانيا وأمهلتهم أسبوعا للمغادرة، وصرحت الوزارة بذلك بعد استدعاء السفير البريطانى لورى بريستو.

وذكرت الوزارة فى بيان أن موسكو قررت أيضا إغلاق المجلس الثقافى البريطانى فى روسيا وسحب تصريح لبريطانيا بفتح قنصلية عامة فى سان بطرسبرج وذلك ردا على قرار رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماى طرد 23 دبلوماسيا روسيا.

وأعلنت بريطانيا، الأربعاء الماضى، أنها ستطرد عددًا من الدبلوماسيين الروس على خلفية قضية الجاسوس المزدوج الروسى السابق سيرجى سكريبال، كما دعت لعقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن لبحث الأزمة.