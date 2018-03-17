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لليوم الثانى.. المصريون يحتشدون بالكويت للتصويت فى انتخابات الرئاسة (صور)

السبت، 17 مارس 2018 01:23 م
لليوم الثانى.. المصريون يحتشدون بالكويت للتصويت فى انتخابات الرئاسة (صور) المصريين فى الكويت





كتبت إسراء أحمد فؤاد
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لليوم الثانى على التوالى تحتشد الجالية المصرية فى الكويت، للمشاركة فى العملية الانتخابية والتصويت فى الانتخابات الرئاسية المصرية 2018.

 

وتزينت طوابير المصريين فى الكويت بالأعلام المصرية وبصور الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأطلق المشاركون أغانى وطنية فى جو ساده البهجة والفرحة.

 

ووفق أرقام رسمية، سجلت الجالية المصرية فى الكويت أعلى نسب تصويت فى آخر عملية اقتراح للمصريين فى الخارج فيما يتعلق بالدول العربية، وفى أوروبا حلت الجالية المصرية فى إيطاليا بصدارة الأعلى تصويتا يليها بريطانيا وفرنسا.
 
 
وتجرى الانتخابات الرئاسية المصرية فى الخارج بـ139 قنصلية وسفارة فى الخارج ممثلة لـ124 دولة بداية من الجمعة الموافق 16 مارس، وحتى الأحد 18 من الشهر نفسه. 
 
 
 
وقبل انطلاق المارثون الانتخابى، أمدت الهيئة الوطنية للانتخابات مقار البعثات الدبلوماسية المصرية بـ180 جهاز تابلت تم ربطها إلكترونيا مع الهيئة الوطنية مع تغذيتها بقواعد بيانات الناخبين من أبناء الجاليات المصرية فى مختلف دول العالم، وذلك بخلاف تدشين غرف الكترونية للربط بالصوت والصورة بين الهيئة و16 دولة تضم العدد الأكبر من المصريين فى الخارج وهى الدول العربية والولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا.
 
 
 
أبناء المصريين فى الكويت
أبناء المصريين فى الكويت

 

ابناء مصر فى الخارج
ابناء مصر فى الخارج

 

اعلام مصر فى الكويت
أعلام مصر فى الكويت

 

الكويت
الكويت

 

المصريون فى الكويت
المصريون فى الكويت

 

المصريين خلف الصناديق
المصريين خلف الصناديق

 

المصريين فى الكويت يدلون بأصواتهم
المصريين فى الكويت يدلون بأصواتهم

 

المصريين فى الكويت
المصريين فى الكويت

 

المصريين فى الكوين يحتشدون
المصريين فى الكوين يحتشدون

 

المصريين يحتشدون فى الكويت
المصريين يحتشدون فى الكويت

 

النساء المصريات فى الكويت
النساء المصريات فى الكويت

 

اليوم الثانى الكويت
اليوم الثانى الكويت

 

تحيا مصر تزين الكويت
تحيا مصر تزين الكويت

 

تصويت المصريين فى الخارج
تصويت المصريين فى الخارج

 

حواجز امنية لتسهيل عملية التصويت
حواجز امنية لتسهيل عملية التصويت

 

زحام المصريين اليوم الثانى
زحام المصريين اليوم الثانى

 

مصرية فى الكويت
مصرية فى الكويت

 


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المصريين فى الخارج

تصويت المصريون فى الخارج

انتخابات مصر 2018

انتخابات الرئاسة

انتخابات الرئاسة المصرية

انتخابات 2018

التصويت فى الكويت

انتخابات الرئاسة فى الكويت




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