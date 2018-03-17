لليوم الثانى.. المصريون يحتشدون بالكويت للتصويت فى انتخابات الرئاسة (صور)







كتبت إسراء أحمد فؤاد

لليوم الثانى على التوالى تحتشد الجالية المصرية فى الكويت، للمشاركة فى العملية الانتخابية والتصويت فى الانتخابات الرئاسية المصرية 2018.

وتزينت طوابير المصريين فى الكويت بالأعلام المصرية وبصور الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأطلق المشاركون أغانى وطنية فى جو ساده البهجة والفرحة.

ووفق أرقام رسمية، سجلت الجالية المصرية فى الكويت أعلى نسب تصويت فى آخر عملية اقتراح للمصريين فى الخارج فيما يتعلق بالدول العربية، وفى أوروبا حلت الجالية المصرية فى إيطاليا بصدارة الأعلى تصويتا يليها بريطانيا وفرنسا.

وتجرى الانتخابات الرئاسية المصرية فى الخارج بـ139 قنصلية وسفارة فى الخارج ممثلة لـ124 دولة بداية من الجمعة الموافق 16 مارس، وحتى الأحد 18 من الشهر نفسه.

وقبل انطلاق المارثون الانتخابى، أمدت الهيئة الوطنية للانتخابات مقار البعثات الدبلوماسية المصرية بـ180 جهاز تابلت تم ربطها إلكترونيا مع الهيئة الوطنية مع تغذيتها بقواعد بيانات الناخبين من أبناء الجاليات المصرية فى مختلف دول العالم، وذلك بخلاف تدشين غرف الكترونية للربط بالصوت والصورة بين الهيئة و16 دولة تضم العدد الأكبر من المصريين فى الخارج وهى الدول العربية والولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا.



أبناء المصريين فى الكويت



ابناء مصر فى الخارج



أعلام مصر فى الكويت



الكويت



المصريون فى الكويت



المصريين خلف الصناديق



المصريين فى الكويت يدلون بأصواتهم



المصريين فى الكويت



المصريين فى الكوين يحتشدون



المصريين يحتشدون فى الكويت



النساء المصريات فى الكويت



اليوم الثانى الكويت



تحيا مصر تزين الكويت



تصويت المصريين فى الخارج



حواجز امنية لتسهيل عملية التصويت



زحام المصريين اليوم الثانى