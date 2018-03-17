للمرة الثانية.. تأجيل عمومية المرشدين السياحيين ساعتين لعدم اكتمال النصاب







كتبت آية دعبس - تصوير محمود فخرى

قال وجيه جمال، الأمين العام لنقابة المرشدين السياحيين، إن عدد المسجلين بكشوفات الجمعية العمومية العادية للنقابة، فى الانعقاد الثانى بلغ 800 عضو، من إجمالى 1700 مرشد سياحى، والنصاب القانونى للجمعية، من إجمالى المسددين لاشتراكات النقابة لعام 2017.

وطلب الأمين العام، من المشاركين بالعمومية الموافقة على مد انعقاد الجمعية لمدة ساعتين، مراعاة لأهمية انعقاد الجمعية لحسم مجموعة من الملفات الهامة، قائلا: "لأول مرة على مدار 20 سنة يصل عدد المسجلين بالعمومية لهذا العدد".

ومن المقرر أن تناقش العمومية إقرار مشروع اللائحة الداخلية للنقابة، وإقرار مشروع اللائحة الداخلية للنقابة وفروعها، والموافقة على التعديلات المقترحة للقانون رقم 121 لسنة 1983، وإقرار طريقة استثمار أموال النقابة، والقواعد الخاصة بمنح المعاش للأعضاء وحالات الإعفاء من رسوم الاشتراك، وإقرار لائحة آداب مهنة الإرشاد السياحى وتعديلها، وميثاق شرف المهنة، وتعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه.