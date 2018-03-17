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لصوص المقطم يكشفون تفاصيل سرقتهم لفرع شركة "محمول" بالمقطم

السبت، 17 مارس 2018 03:00 ص
لصوص المقطم يكشفون تفاصيل سرقتهم لفرع شركة "محمول" بالمقطم قفص اتهام- أرشيفية





كتب أحمد إسماعيل
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اعترف المتهمون بسرقة فرع شركة "محمول" فى المقطم، بارتكاب الواقعة بأسلوب "قص القفل".

 

وقال المتهم الرئيسى "مصطفى. ص. ا. ز 33 سنة، نقاش، بأنه أثناء قيامه بأعمال النقاشة قى شقة بالمقطم راقب فرع الشركة ولاحظ له عدم تواجد أى من أفراد الأمن ليلا فاختمرت فى ذهنه فكرة سرقته واستعان بباقى المتهمين لتنفيذ مخططه حيث استأجر المتهم الرابع السيارة رقم "ل م 2873" من معرض بالعجوزة.

 

وأضاف المتهم الرئيسى بأنه فى يوم الواقعة ارتدى المتهم الثالث "محمد. أ. س. ا" 39 سنة عاطل زى أفراد الأمن وتوجهوا للفرع حيث قص بمساعدة المتهم الثانى"محمد. ع. ق. ح" 50 سنة عاطل، (مسجل خطر) سرقات عامة، أقفاله بمقص حديدى، وأجنة، مفك ودخلا الفرع وانتظرهما هو بالخارج للمراقبة حتى وما أن استوليا على المسروقات حتى فروا بالسيارة قيادة المتهم الرابع"هانى. إ. ح.أ" 37 سنة، سائق.

 

فى السياق قررت نيابة المقطم والخليفة الجزئية برئاسة المستشار إسلام شكرى وإشراف المستشار أحمد عز الدين عبد الشافى المحامى العام الأول لنيابات جنوب القاهرة، حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، وكلفت رجال المباحث بسرعة التحريات عن النشاط الإجرامى للمتهمين لبيان ارتكابهم وقائع مماثلة من عدمه.

 

كانت البداية بتلقى رجال مباحث القاهرة، بلاغا بسرقة فرع إحدى شركات الاتصالات بالمقطم، وبالانتقال تبين كسر الخزينة الحديدية وإحداث تلفيات بماكينة الصراف الآلى التابعة لأحد البنوك داخل الفرع.

 

وبجرد محتويات المحل تبين سرقة 99 ألف جنيه و30 هاتف محمول ماركات مختلفة و1400 كارت شحن فئات مختلفة وجهاز صب ووفر وقاموس.

 

توصلت التحريات إلى أن وراء ارتكاب الواقعة كل من"مصطفى. ص. ا. ز 33 سنة، نقاش، و"محمد. ع. ق. ح" 50 سنة عاطل، (مسجل خطر) سرقات عامة، و"محمد. أ. س. ا" 39 سنة عاطل و"هانى. إ. ح.أ" 37 سنة، سائق، وبالقبض على المتهمين اعترفا بارتكاب الجريمة على النحو البين سلفا وبإرشادهم ضبط رجال المباحث 35 ألف و700 جنيه من متحصلات الواقعة واعترفوا بانفاق باقى المبلغ على متطلباتهم الشخصية.

 

وبإرشاد المتهم الثالث ضبط رجال المباحث الأدوات المستخدمة فى الواقعة (مقص حديدى، أجنة حديدية، مفك) و30 هاتف محمول ماركات مختلفة 314 كارت شحن فئات مختلفة وهارد ديسك، و80 قرصا مخدرا وزى أفراد الأمن (قميص ازرق اللون، قبعة رأس) فى مكان إخفائهم بشقة فى عقار تحت الإنشاء بمنطقة البراجيل دائرة مركز أوسيم وأقر بحيازته للأقراص المخدرة بقصد التعاطى مع باقى المتهمين. وبإرشاد المتهم الرابع ضبط رجال المباحث السيارة المستخدمة فى ارتكاب الحادث و8 آلاف جنيه.

 

 وباستدعاء الشاكى تعرف على المضبوطات واتهمهم بالسرقة فتحرر المحضر اللازم، وأحاله اللواء خالد عبد العال مدير أمن القاهرة إلى النيابة التى تولت التحقيق وقررت ما سبق.


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