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لجنة حقوق الإنسان بالداخلية تتفقد الأقسام والسجون بالمنوفية

السبت، 17 مارس 2018 11:36 ص
لجنة حقوق الإنسان بالداخلية تتفقد الأقسام والسجون بالمنوفية اللواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية





المنوفية - محمود شاكر
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تجرى لجنة من قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية اليوم، وعلى مدار 3 أيام متواصلة جولات تفقدية على الأقسام والسجون وأماكن الاحتجاز بالمحافظة من أجل الوقوف على مدى مطابقتها للاشتراطات الصحية وحسن معاملة المتواجدين بها. 
 
تأتى الجولات التفقدية تحت إشراف اللواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية، واللواء أسامة سعودى مساعد مدير أمن المنوفية للأمن العام، والعميد سيد سلطان مدير إدارة البحث الجنائى بالمديرية، بمرافقة العديد من القيادات بالمديرية. 
 
وأكد اللواء أسامة سعودى مساعد مدير أمن المنوفية للأمن العام، لـ"اليوم السابع" أن الجولات تأتى فى إطار خطة الوزارة للوصول إلى أعلى معدلات من الكفاءة والرعاية وتحقيق أفضل شكل ممكن من الخدمة بالاقسام والسجون وأماكن الأحتجاز.
 
وأضاف سعودى، أنه سيرافق اللجنة على مدار 3 أيام للتفقد الكامل للمنشآت المختلفة بالمحافظة فى إطار التأكيد على احترام حقوق الإنسان وحسن معاملة المحتجزين ومداركة أى سلبيات.

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