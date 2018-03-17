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لافروف: لندن لم تقدم أى دليل على ضلوع روسيا أو قيادتها بتسميم سكريبال

السبت، 17 مارس 2018 04:10 ص
لافروف: لندن لم تقدم أى دليل على ضلوع روسيا أو قيادتها بتسميم سكريبال سيرجى لافروف وزير الخارجية الروسى





موسكو أ ش أ
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أعلن وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف، الجمعة، أن بريطانيا لم تقدم أى دليل على ضلوع روسيا فى تسميم الضابط السابق فى الاستخبارات الروسية سيرجى سكريبال.

وقال لافروف - فى تصريحات أوردتها فضائية (روسيا اليوم) الإخبارية - إن "كل كلمة من الاتهامات البريطانية تتطلب تأكيدا، ولكن لا يقدم أحد شيئا، وعندما تم بحث هذه المسألة فى البرلمان البريطاني، طلب زعيم حزب العمال جيريمى كوربين إطلاع البرلمان على نتائج التحقيق، ولكنهم رفضوا طلبه".

وأضاف أن روسيا لا تزال تنتظر طلبا رسميا من بريطانيا، واللجوء إلى الإجراءات التى تنص عليها اتفاقية حظر الأسلحة الكيماوية، مشيرا إلى أن إعلان رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماى استدعاء السفير الروسى لا يعتبر طلبا رسميا.

وأكد وزير الخارجية الروسي، أن رفض الجانب البريطانى توجيه الطلب الرسمى وقيامه بتأجيج الخطاب المعادى لروسيا يدل على أنهم يدركون أنه ليس لديهم أى أساس للقيام بخطوات قانونية.

وأعرب لافروف عن أمله بشفاء سكريبال وابنته لكى يتمكنا من تسليط الضوء على ما حدث، مشيرا إلى أن بريطانيا "لا تريد ذلك، وقد سارعت باستخلاص الاستنتاجات".

 


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