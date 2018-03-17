لافروف: على روسيا وتركيا وإيران مساعدة سوريا من أجل الإصلاح الدستورى







(أ ش أ)

قال وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف إنه أكد، إلى جانب وزيرى خارجية تركيا وإيران، على ضرورة أن يلعبوا دورا فى تقديم المساعدة فى الإصلاح الدستورى بسوريا مع مكتب المبعوث الأممى ستيفان دى ميستورا.

وقال لافروف، فى تصريح نقلته وكالة الأنباء الروسية (تاس)، اليوم السبت: "رغم غياب دى ميستورا بسبب مرضه ، كان نائبه رمزى رمزى هنا، وأكدنا أن روسيا وإيران وتركيا، كضامنين ثلاثة لعملية أستانة ، والبادئين الثلاثة لمؤتمر الحوار الوطنى السورى فى سوتشى حيث جرى تمثيل كل الجماعات الأساسية فى المجتمع السورى تمثيلا واسعا بشكل غير مسبوق، سيساعدون دى ميستورا بشكل نشط فى صياغة الإصلاح الدستوري".